Опека над недееспособным человеком: как его оформить для отсрочки от мобилизации

Назначить опекуна могут лицу с психическим заболеванием

Кабинет Министров Украины обновил порядок мобилизации для военнообязанных, осуществляющих опеку или ухаживающих за больными или лицами с инвалидностью. К примеру, уход за родителями с инвалидностью может стать основанием для получения отсрочки от призыва.

Основные правовые нормы процедуры признания лица недееспособным остаются неизменными даже в условиях военного положения. Об этом сообщил адвокат АБ "Роман Сацик" Ярослав Хливной в комментарии РБК-Украина.

За словами юриста, опеку над взрослыми людьми, которые из-за проблем со здоровьем не могут самостоятельно защищать свои права и исполнять обязанности, устанавливают для их защиты. Опеку могут назначить для людей, которые имеют хронические психические заболевания и не способны осознавать или управлять ими.

Хлевный объяснил, что для оформления опеки наличие группы инвалидности не является определяющим фактором. Важно именно стойкое психическое заболевание, которое может быть основанием для признания лица недееспособным и назначения ему опекуна.

Процедура признания лица недееспособный включает в себя несколько этапов:

сбор документов для обращения в суд;

непосредственное обращение в суд с заявлением о признании лица недееспособным;

проведение судебной экспертизы в пределах дела;

получение судебного решения.

"В поданном заявлении следует осветить все обстоятельства дела и особо обратить внимание на стойкое психическое заболевание лица, которое следует признать недееспособным. Кроме того, следует инициировать вопрос проведения психиатрической экспертизы, которая подтвердит состояние личности. В ходе рассмотрения дела суд оценивает предоставленные заявителем доказательства и учитывает выводы органов опеки и экспертного центра", — рассказывает адвокат.

Ранее "Телеграф" писал, что Верховная Рада проголосовала об отсрочке еще одной категории мужчин. Это касается военнообязанных, чьи неполнородные брат или сестра погибли, или пропали без вести на войне.