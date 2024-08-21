Рада проголосувала про відстрочку ще однієї категорій чоловіків: кого тепер не мобілізують

Раніше про відстрочку йшлося тільки для повнорідних родичів

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №11391. Він передбачає надання відстрочки від мобілізації військовозобов’язаним, чиї неповнорідні брат чи сестра загинули або зникли безвісти на війні.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. За законопроєкт проголосували 310 депутатів.

"Рада проголосувала за основу та в цілому законопроєкт №11391 про відстрочку неповнорідним родичам. За — 300 (за основу); 310 (в цілому)", — написав Гончаренко.

До цього в законі про мобілізацію було про відстрочку тільки для повнорідних, зазначає нардеп.

Згідно із законопроєктом, право на відстрочку отримають особи, чиї брати або сестри (як повнорідні, так і неповнорідні) загинули на фронті або ж були нагороджені званням Героя України посмертно внаслідок участі у бойових діях, зокрема в АТО.

Нагадуємо, що Кабінет Міністрів України вніс зміни в процедуру отримання відстрочки від мобілізації. Це торкнулося осіб, які доглядають за хворими родичами.

Згідно з новими правилами, чоловіки, які доглядають за хворими батьками дружини (або дружини чоловіка), повинні підтвердити, що ніхто інший із родини не може замінити їх у догляді.

Втім якщо чоловік доглядає за дружиною, дитиною або своїми батьками, йому не потрібно вказувати в заяві про інших працездатних родичів, які зобов’язані та можуть здійснювати постійний догляд.

Раніше "Телеграф" писав, що Кабмін затвердив новий зразок заяви на відстрочку від мобілізації. Ця нова форма єдина для всіх, хто оформлює відстрочку через комісію при ТЦК та СП.