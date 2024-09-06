Втома від війни чи поганий командир? Комбат пояснив, що штовхає бійців піти у самоволку

Проблема значно глибша, аніж її бачать пересічні громадяни

Бійці Сил оборони України можуть дезертирувати або самовільно залишати частину (СЗЧ) через відсутність ротацій і нормального відпочинку, але пояснювати свій вчинок проблемами з командирами.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів бойовий офіцер і командир окремого стрілецького батальйону Роман Ковальов.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у статті: "В самоволку можуть ходити до 30% підрозділу": комбат про ситуацію з покараннями і дивне рішення Ради".

— Людина, яке йде в самоволку чи відмовляється виконувати бойовий наказ, розуміє, що цей вчинок не схвалюється суспільством. Відповідно, потрібно чимось його виправдати. Як варіант, — поганим командиром, каже бойовий офіцер.

І якщо брати цю версію, то треба розбиратися, звідки такі командири беруться, де і як їх навчають, хто призначає, пропонує комбат.

— Зараз є практика: покуштували люди солдатського хліба, тож нехай стають командирами. І виходить, що взводні, ротні — це ті, хто професійному управлінню не навчався, військової науки в цілому не знає, тому може припускатися помилок. Є такі й серед комбатів, які часом звертаються до мене по поради, бо чогось не розуміють. Якби ця людина мала змогу здобути профільну освіту, як я, наприклад, віддавши цьому чотири роки, то й питань таких не виникало б. Та на це зараз нема часу, — ремствує Роман.

За його словами, є й інші чинники. І про нього теж можуть думати, що він поганий командир, з огляду на втрати його підрозділу. Вони надвеликі порівняно з іншими, але для цього є об'єктивні причини. Його батальйон стоїть на стику зон відповідальності двох бригад, і це завжди слабке місце, тому ворог тисне саме сюди.

— У нас офіцери перебувають на позиціях разом з солдатами, так само зазнають поранень і гинуть. І мене бійці регулярно бачать в окопах, і це їх дивує. Бо як так, що комбат поруч з ними ночує за 100 метрів від ворога. Багато хто вважає, що командир у них крутий. Але при цьому мій особовий склад йде в СЗЧ чи відмовляється виконувати накази приблизно так само часто, як і в інших підрозділах. Тож це глибша проблема, аніж її бачать пересічні громадяни. Суспільство хапається за тригерні поняття, як от "поганий командир", не дуже розуміючись на причинно-наслідкових зв'язках, — резюмував Роман Ковальов.

Нагадаємо, раніше комбат розповів "Телеграфу", хто і чому втікає з бойових позицій.