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Втома від війни чи поганий командир? Комбат пояснив, що штовхає бійців піти у самоволку

Автор
Ігор Тимофєєв
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Не всі витримують ритм військової служби
Не всі витримують ритм військової служби. Фото Генеральний штаб ЗСУ

Проблема значно глибша, аніж її бачать пересічні громадяни

Бійці Сил оборони України можуть дезертирувати або самовільно залишати частину (СЗЧ) через відсутність ротацій і нормального відпочинку, але пояснювати свій вчинок проблемами з командирами.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів бойовий офіцер і командир окремого стрілецького батальйону Роман Ковальов.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у статті: "В самоволку можуть ходити до 30% підрозділу": комбат про ситуацію з покараннями і дивне рішення Ради".

— Людина, яке йде в самоволку чи відмовляється виконувати бойовий наказ, розуміє, що цей вчинок не схвалюється суспільством. Відповідно, потрібно чимось його виправдати. Як варіант, — поганим командиром, каже бойовий офіцер.

І якщо брати цю версію, то треба розбиратися, звідки такі командири беруться, де і як їх навчають, хто призначає, пропонує комбат.

— Зараз є практика: покуштували люди солдатського хліба, тож нехай стають командирами. І виходить, що взводні, ротні — це ті, хто професійному управлінню не навчався, військової науки в цілому не знає, тому може припускатися помилок. Є такі й серед комбатів, які часом звертаються до мене по поради, бо чогось не розуміють. Якби ця людина мала змогу здобути профільну освіту, як я, наприклад, віддавши цьому чотири роки, то й питань таких не виникало б. Та на це зараз нема часу, — ремствує Роман.

За його словами, є й інші чинники. І про нього теж можуть думати, що він поганий командир, з огляду на втрати його підрозділу. Вони надвеликі порівняно з іншими, але для цього є об'єктивні причини. Його батальйон стоїть на стику зон відповідальності двох бригад, і це завжди слабке місце, тому ворог тисне саме сюди.

— У нас офіцери перебувають на позиціях разом з солдатами, так само зазнають поранень і гинуть. І мене бійці регулярно бачать в окопах, і це їх дивує. Бо як так, що комбат поруч з ними ночує за 100 метрів від ворога. Багато хто вважає, що командир у них крутий. Але при цьому мій особовий склад йде в СЗЧ чи відмовляється виконувати накази приблизно так само часто, як і в інших підрозділах. Тож це глибша проблема, аніж її бачать пересічні громадяни. Суспільство хапається за тригерні поняття, як от "поганий командир", не дуже розуміючись на причинно-наслідкових зв'язках, — резюмував Роман Ковальов.

Нагадаємо, раніше комбат розповів "Телеграфу", хто і чому втікає з бойових позицій.

Теги:
#комбат #Дезертир #Самоволка #СЗЧ