Усталость от войны или плохой командир? Комбат объяснил, что толкает бойцов уйти в самоволку

Проблема значительно глубже, чем ее видят рядовые граждане

Бойцы Сил обороны Украины могут дезертировать или самовольно оставлять часть (СОЧ) из-за отсутствия ротаций и нормального отдыха, но объяснять свой поступок проблемами с командирами.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал боевой офицер и командир отдельного стрелкового батальона Роман Ковалев.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в статье: "В самоволку могут ходить до 30% подразделения": комбат о ситуации с наказаниями и странном решении Рады".

— Человек, идущий в самоволку или отказывающийся выполнять боевой приказ, понимает, что этот поступок не одобряется обществом. Соответственно нужно чем-то его оправдать. Как вариант — плохим командиром, — говорит боевой офицер.

И если принять эту версию, то нужно разбираться, откуда такие командиры берутся, где и как их учат, кто назначает, предлагает комбат.

— Сейчас есть практика: отведали люди солдатского хлеба и пусть становятся командирами. И выходит, что взводные, ротные — это те, кто профессиональному управлению не учился, военной науки в целом не знает, поэтому может допускать ошибки. Есть такие и среди комбатов, которые иногда обращаются ко мне за советом, потому что чего-то не понимают. Если бы этот человек мог получить профильное образование, как я, например, отдав этому четыре года, то и вопросов таких не возникало бы. Но на это сейчас нет времени, — сетует Роман.

По его словам, есть и другие факторы. И о нем тоже могут думать, что он плохой командир, учитывая потери его подразделения. Они сверхбольшие по сравнению с другими, но для этого есть объективные причины. Его батальон стоит на стыке зон ответственности двух бригад, и это всегда слабое место, поэтому враг давит именно сюда.

— У нас офицеры находятся на позициях вместе с солдатами, так же получают ранения и гибнут. И меня бойцы регулярно видят в окопах, и это их удивляет. Ведь как так, что комбат рядом с ними ночует в 100 метрах от врага. Многие считают, что командир у них крутой. Но при этом мой личный состав идет в СОЧ или отказывается выполнять приказы примерно так же часто, как и в других подразделениях. Поэтому это более глубокая проблема, чем ее видят рядовые граждане. Общество хватается за триггерные понятия, как "плохой командир", не очень разбираясь в причинно-следственных связях, — резюмировал Роман Ковалев.

Напомним, ранее комбат рассказал "Телеграфу", кто и почему убегает с боевых позиций.