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Усталость от войны или плохой командир? Комбат объяснил, что толкает бойцов уйти в самоволку

Автор
Игорь Тимофеев
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Не все выдерживают ритм военной службы
Не все выдерживают ритм военной службы. Фото Генеральный штаб ВСУ

Проблема значительно глубже, чем ее видят рядовые граждане

Бойцы Сил обороны Украины могут дезертировать или самовольно оставлять часть (СОЧ) из-за отсутствия ротаций и нормального отдыха, но объяснять свой поступок проблемами с командирами.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал боевой офицер и командир отдельного стрелкового батальона Роман Ковалев.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в статье: "В самоволку могут ходить до 30% подразделения": комбат о ситуации с наказаниями и странном решении Рады".

— Человек, идущий в самоволку или отказывающийся выполнять боевой приказ, понимает, что этот поступок не одобряется обществом. Соответственно нужно чем-то его оправдать. Как вариант — плохим командиром, — говорит боевой офицер.

И если принять эту версию, то нужно разбираться, откуда такие командиры берутся, где и как их учат, кто назначает, предлагает комбат.

— Сейчас есть практика: отведали люди солдатского хлеба и пусть становятся командирами. И выходит, что взводные, ротные — это те, кто профессиональному управлению не учился, военной науки в целом не знает, поэтому может допускать ошибки. Есть такие и среди комбатов, которые иногда обращаются ко мне за советом, потому что чего-то не понимают. Если бы этот человек мог получить профильное образование, как я, например, отдав этому четыре года, то и вопросов таких не возникало бы. Но на это сейчас нет времени, — сетует Роман.

По его словам, есть и другие факторы. И о нем тоже могут думать, что он плохой командир, учитывая потери его подразделения. Они сверхбольшие по сравнению с другими, но для этого есть объективные причины. Его батальон стоит на стыке зон ответственности двух бригад, и это всегда слабое место, поэтому враг давит именно сюда.

— У нас офицеры находятся на позициях вместе с солдатами, так же получают ранения и гибнут. И меня бойцы регулярно видят в окопах, и это их удивляет. Ведь как так, что комбат рядом с ними ночует в 100 метрах от врага. Многие считают, что командир у них крутой. Но при этом мой личный состав идет в СОЧ или отказывается выполнять приказы примерно так же часто, как и в других подразделениях. Поэтому это более глубокая проблема, чем ее видят рядовые граждане. Общество хватается за триггерные понятия, как "плохой командир", не очень разбираясь в причинно-следственных связях, — резюмировал Роман Ковалев.

Напомним, ранее комбат рассказал "Телеграфу", кто и почему убегает с боевых позиций.

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#комбат #Дезертир #Самоволка #СОЧ