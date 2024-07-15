Один військовий загинув: на Одещині дезертири напали на прикордонників під час втечі

Продовжуються невідкладні слідчі дії

У понеділок, 15 липня, стало відомо, що четверо військовослужбовців самовільно втекли з полігону у Подільському районі. Вони мали намір перейти через кордон. Їх виявили прикордонники.

Під час затримання один із дезертирів почав чинити опір. Прикордонник відкрив вогонь на поразку та застрелив втікача, повідомила "Думська" з посиланням на джерела.

У ДПСУ вже прокоментували подію. У відомстві розповіли, що коли дезертирів засікли, двоє з них почали тікати. Під час погоні за втікачами, один із них почав чинити опір прикордоннику. Задля збереження свого життя співробітник ДПСУ був змушений застосувати зброю.

Правоохоронець здійснив попереджувальні постріли та ще один у напрямку нападника. Лікарі швидкої допомоги, яких викликали на місце, зафіксували смерть правопорушника та факт тілесних ушкоджень у військовослужбовця.

"Інформація, яка почала поширюватися на окремих ресурсах про те, що прикордонник відкрив стрілянину з пістолета навздогін втікачеві, не відповідає дійсності ", — уточнив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко у коментарі "Українській правді".

Тривають нагальні слідчі дії. Військовослужбовців не затримували.

Полковник додав, що, на жаль, це вже не перший випадок нападу на прикордонне вбрання порушниками, внаслідок яких військовослужбовці змушені застосовувати зброю.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі дезертир підпалив за гроші військової авто.