Дезертирів не каратимуть? Яку умову пропонують у Раді

Кримінальної відповідальності можна буде уникнути

У Верховній Раді України було зареєстровано законопроєкт, який пропонує умову, за якою не каратимуть дезертирів. Якщо особа, яку підозрюють у дезертирстві, повернеться на службу до закінчення розслідування, то відповідальності можна буде уникнути.

На це звернув увагу адвокат Дмитро Бузанов. Він також зауважив, що законопроєкт зареєструвала велика група депутатів на чолі з головою правоохоронного комітету Сергієм Йонушасом та Федором Веніславським.

"Якщо злочин скоєно вперше і до закінчення досудового розслідування, людина добровільно заявить слідчому або прокурору про намір повернутися до військової частини або місця служби, його звільнять від кримінальної відповідальності", — пояснює адвокат.

Дмитро Бузанов зазначив, що станом на сьогодні відкрито 19 тисяч кримінальних проваджень за скоєння військових кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, що в Україні почали надавати засудженим громадянам перші дозволи на мобілізацію до лав Збройних сил України. Зокрема Хмельницький міськрайонний суд дозволив 21 травня підписати контракт з армією двом засудженим, які опинилися за ґратами у 2022 році. Зазначається, що для засуджених буде діяти умовно-дострокове звільнення від покарання за умови проходження ними військової служби.

Раніше "Телеграф" писав, що понад 3000 ув’язнених подали заяви на отримання умовно-дострокового звільнення для того, щоб брати участь в обороні України. Вони готові приєднатись до лав ЗСУ.