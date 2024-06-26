Втечі з "Десни" не було: яке покарання загрожує мобілізованим засудженим, якщо вони надумають дезертувати

Розповідаємо простими словами про юридичні тонкощі

Вчора з’явилася інформація, що з навчального центру "Десна" втекли шість колишніх ув’язнених у військовій формі, які раніше погодилися приєднатися до лав Збройних Сил України. На щастя, як виявилось, ця інформація не відповідала дійсності.

Однак у зв’язку з цим "Телеграф" вирішив розібратися, як регулюється питання мобілізації колишніх засуджених та чим відрізняється самовільне залишення військової частини від дезертирства. Також порушимо питання, як же нестимуть покарання воєнно-колишні засуджені у разі скоєння злочину.

Колишні засуджені – нинішні військові: кому можуть відмовити у несенні служби

Мобілізованими можуть бути лише особи, яким до закінчення строку покарання залишається не більше трьох років. А ось ті, кому залишилося перебувати у місцях позбавлення волі понад три роки, відмовлятимуть у мобілізації без права перегляду. Якщо ж людина звільнилася з місць позбавлення волі, але ухилилася від укладання контракту, їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Дезертир чи втік: як каратимуть військових — колишніх засуджених

Після призову до ЗСУ колишній засуджений вже набуває статусу військовослужбовця. Тому логічно, що й відповідальність він нестиме за воєнні злочини — наприклад, самовільне залишення військової частини, дезертирство, залишення поля бою, відмову діяти зброєю чи добровільне здавання в полон. У разі вчинення нового злочину йому до покарання за новим вироком приєднають невідбуту частину за попереднім вироком.

Чим відрізняється самовільне залишення військової частини від дезертирства?

В Україні за самовільне залишення військової служби можна понести як адміністративне (ст. 172-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення, далі — КПАП), так і кримінальне покарання (ст. 407 Кримінального кодексу України, далі — КК України). А ось за дезертирство в КК України передбачено окреме покарання. То чим вони відрізняються?

Вся справа в тому, що для притягнення до адміністративної відповідальності за самоволку необхідно залишити військову частину максимум на десять днів. А ось в КК України термін залишення військової частини — від трьох днів і навіть понад місяць. Причому у разі адмінпокарання можна "відбутися" штрафом або арештом із утриманням на гауптвахті, але кримінальна відповідальність передбачає вже зокрема позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Дезертирством в КК України вважається самовільне залишення військової частини або місця служби з метою уникнення військової служби та неповернення на місце служби. За такий злочин можна поплатитись від 5 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що законопроект про мобілізацію засуджених проголосували 8 травня. Він дозволяє ув’язненим за неважкими статтями, за бажанням, укласти контракт із ЗСУ та отримати за це умовно-дострокове звільнення.