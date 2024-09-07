Травми, після яких не беруть в армію: хто з чоловіків непридатний за станом здоров'я
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Якщо отруєння призвело до порушень функцій організму, це вважається підставою для відстрочки
Нові правила мобілізації в Україні внесли суттєві зміни у визначення придатності до військової служби. Зокрема, детально прописані захворювання, з якими не мобілізують.
Чоловіки, які мають серйозні травми, що значно порушують функції організму, не підлягають мобілізації. Згідно з наказом Міністерства оборони України № 402, не можуть призвати в армію військовозобов'язаних, які отримали серйозні травми шиї, голови, хребта, спинного мозку, органів грудної або черевної порожнини, а також кінцівок.
До цього ж списку входять:
- будь-які травми (переломи, струси, здавлення, контузія, чужорідне тіло, крововилив, розрив, набряк, політравма);
- термічні та хімічні опіки, відмороження, тепловий удар;
- баротравма, кесонна хвороба, асфіксія;
- ураження блискавкою, електричним струмом;
- впливу іонізуючого випромінювання, компонентів ракетного палива, джерел електромагнітного поля, лазерного випромінювання;
- токсична дія мікроорганізмів I-II груп патогенності.
Крім цього, мобілізувати не можуть чоловіка після серйозного отруєння лікарськими засобами або хімічними речовинами немедичного призначення (включно з газами, димом, парами, пестицидами, продуктами харчування, токсинами внаслідок укусу тварин, плазунів або комах).
Отже, наявність захворювання або травми, що призвели до суттєвих порушень функцій організму, є підставою для визнання особи непридатною до військової служби.
Раніше "Телеграф" писав, з якими розладами психіки зараз не мобілізують. Люди з цими захворюваннями отримають статус "непридатний до військової служби зі зняттям з військового обліку".