Травми, після яких не беруть в армію: хто з чоловіків непридатний за станом здоров'я

Якщо отруєння призвело до порушень функцій організму, це вважається підставою для відстрочки

Нові правила мобілізації в Україні внесли суттєві зміни у визначення придатності до військової служби. Зокрема, детально прописані захворювання, з якими не мобілізують.

Чоловіки, які мають серйозні травми, що значно порушують функції організму, не підлягають мобілізації. Згідно з наказом Міністерства оборони України № 402, не можуть призвати в армію військовозобов'язаних, які отримали серйозні травми шиї, голови, хребта, спинного мозку, органів грудної або черевної порожнини, а також кінцівок.

До цього ж списку входять:

будь-які травми ( переломи, струси, здавлення, контузія, чужорідне тіло, крововилив, розрив, набряк, політравма );

); термічні та хімічні опіки, відмороження, тепловий удар;

баротравма, кесонна хвороба, асфіксія;

ураження блискавкою, електричним струмом;

впливу іонізуючого випромінювання, компонентів ракетного палива, джерел електромагнітного поля, лазерного випромінювання;

токсична дія мікроорганізмів I-II груп патогенності.

Крім цього, мобілізувати не можуть чоловіка після серйозного отруєння лікарськими засобами або хімічними речовинами немедичного призначення (включно з газами, димом, парами, пестицидами, продуктами харчування, токсинами внаслідок укусу тварин, плазунів або комах).

Отже, наявність захворювання або травми, що призвели до суттєвих порушень функцій організму, є підставою для визнання особи непридатною до військової служби.

Раніше "Телеграф" писав, з якими розладами психіки зараз не мобілізують. Люди з цими захворюваннями отримають статус "непридатний до військової служби зі зняттям з військового обліку".