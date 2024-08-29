Чи заберуть до армії з паховою грижею: хвороби, з якими не мобілізують

Деякі захворювання шлунку можуть стати підставою для відстрочки

Під час загальної мобілізації деякі категорії громадян не підлягають призову за станом здоров’я. Законодавство чітко визначає перелік захворювань, які можуть стати підставою для відстрочки від військової служби.

Хвороби, які звільняють від мобілізації, визначено в наказі Міністерства оборони України №262 від 27 квітня 2024 року "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України". До цього списку входять захворювання шлунка і не тільки.

Не мобілізують з такими хворобами:

щелепно-лицьові аномалії (крім вроджених), зокрема аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовленнєвої функцій;

хвороби стравоходу, шлунка, дванадцятипалої кишки та апендикса (езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та інші);

неінфекційний ентерит і коліт (хвороба Крона, виразковий коліт);

інші хвороби кишківника та очеревини (непрохідність, паралітичний ілеус, інвагінація, дивертикулярна хвороба, синдром подразненого кишківника, закреп, мегаколон, хвороби заднього проходу і прямої кишки, перитоніт, спайкова хвороба та інші);

виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки;

хвороби печінки (алкогольна хвороба печінки, токсичне ураження печінки, печінкова недостатність, хронічні гепатити, фіброз і цироз);

хвороби жовчного міхура, жовчовивідних шляхів і підшлункової залози (холецистит, холангіт, панкреатит та ін.).

Також право на відстрочку мають чоловік з будь-яким видом грижі. Це може бути пахова, стегнова, пупкова, черевної стінки, діафрагмальна та інші грижі черевної порожнини.

Нагадуємо, що призову не підлягають особи з травмами хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетень та периферичних нервів (зі значними порушеннями функцій).

Раніше "Телеграф" писав, чи беруть до армії з остеохондрозом. Законодавство чітко визначає перелік захворювань, які можуть стати підставою для відстрочки від військової служби.