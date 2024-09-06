Мобілізація в Україні: скількох людей з однієї родини можуть призвати в армію

Є винятки, деякі категорії громадян мають право на відстрочку

Українське законодавство не встановлює чіткої межі щодо кількості осіб з однієї родини, яких можна мобілізувати. Фактично, мобілізації підлягають усі громадяни, незалежно від їхніх родинних зв'язків, якщо немає інших підстав для звільнення.

Закон України "Про військовий обов'язок та військову службу" визначає перелік осіб, які підлягають мобілізації, без обмежень щодо членів однієї сім'ї. Пише портал "Новини Про".

В першу чергу до лав Збройних Сил України призиваються громадяни, які вже мають досвід військової служби чи участі в бойових діях. Згідно з чинним законодавством, мобілізації можуть підлягати всі повнолітні члени родини — чоловік, дружина, син або дочка.

Проте є певні винятки. Не підлягають мобілізації чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час АТО/ООС або повномасштабного вторгнення Росії. До таких родичів належать: чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дідусь, бабуся, повнорідні або неповнорідні брат і сестра.

Ще один виняток стосується сімей, де виховують неповнолітніх дітей. Якщо один із членів сім'ї вже перебуває на військовій службі, інший, який займається доглядом за дитиною, не підлягає мобілізації, аби не залишити дитину без батьківської опіки.

Нагадуємо, що деякі категорії громадян мають право на відстрочку від призову за сімейними обставинами. Так, не можуть мобілізувати чоловіків і жінок, які:

мають дитину віком до 18 років, якщо інший з батьків помер, позбавлений батьківських прав, або визнаний зниклим безвісти;

виховують щонайменше одну неповнолітню дитину самостійно;

виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

виховують дитину з тяжким захворюванням;

утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;

опікуються дитиною, яка до усиновлення була сиротою або позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років;

піклуються про хвору дружину (чоловіка), дитину чи одного з батьків або батьків подружжя, які потребують постійного догляду за висновком медкомісії;

є опікунами особи, визнаної судом недієздатною;

мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи.

Також не беруть до армії, якщо доглядаєш за хворими родичами чи береш опіку над недієздатною особою.

Раніше "Телеграф" писав, що у вересні можуть заборонити мобілізацію ще однієї категорії чоловіків. Через прогалину в законодавстві є можливість мобілізувати юнаків з 18 років.