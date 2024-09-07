Травмы, после которых не берут в армию: кто из мужчин непригоден по состоянию здоровья

Если отравление привело к нарушениям функций организма, это считается основанием для отсрочки

Новые правила мобилизации в Украине внесли существенные изменения в определение пригодности к военной службе. В частности, подробно прописаны заболевания, с которыми не мобилизуют.

Мужчины, имеющие серьезные травмы, значительно нарушающие функции организма, не подлежат мобилизации. Согласно приказу Министерства обороны Украины № 402, не могут призвать в армию военнообязанных, получивших серьезные травмы шеи, головы, позвоночника, спинного мозга, органов грудной или брюшной полости, а также конечностей.

В этот же список входят:

любые травмы ( переломы, сотрясения, сдавления, контузия, инородное тело, кровоизлияние, разрыв, отек, политравма );

); термические и химические ожоги, отморожение, тепловой удар;

баротравма, кессонная болезнь, асфиксия;

поражение молнией, электрическим током;

воздействия ионизирующего излучения, компонентов ракетного топлива, источников электромагнитного поля, лазерного излучения;

токсическое действие микроорганизмов I-II групп патогенности.

Кроме этого, мобилизовать не могут мужчину после серьезного отравления лекарственными средствами или химическими веществами немедицинского назначения (включая газы, дым, пары, пестициды, продукты питания, токсины вследствие укуса животных, пресмыкающихся или насекомых).

Следовательно, наличие заболевания или травмы, повлекшие существенные нарушения функций организма, является основанием для признания лица непригодным к военной службе.

Ранее "Телеграф" писал, с какими расстройствами психики сейчас не мобилизуют. Люди с этими заболеваниями получат статус "непригодный к военной службе со снятием с военного учета".