Шизофренія, деменція і не тільки: з якими розладами психіки зараз не мобілізують
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Люди з цими захворюваннями отримають статус "непридатний до військової служби з винятком з військового обліку"
Під час воєнного стану та мобілізації в Україні не можуть закликати людину, яка має деякі види психічних розладів. У повному списку цих хвороб є шизофренія, розумова відсталість, невротичні розлади та інші.
"Телеграф" розповідає, із якими психічними захворюваннями людина не підлягає мобілізації. Він також отримає статус "непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку", надавши необхідні документи на ВЛК.
Перелік хвороб визначено у тексті наказу Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України.
З якими психічними розладами не мобілізують
- Тяжкі та помірно виражені стійкі психічні розлади: усі види деменцій, органічний амнестичний синдром, психічні розлади внаслідок ураження головного мозку або внаслідок соматичної хвороби; розлади особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку.
- Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин (алкоголю, опіоїдів, канабіоїдів, седативних, снодійних, кокаїну, галюциногенів, летючих розчинників, наркотичних засобів та інших) при синдромі залежності, які є різкими та стійкими.
- Шизофренія, шизотипові та маячні розлади, афективні розлади з часто повторюваними фазами.
- Невротичні розлади (фобійні, тривожні, обсесивно-компульсивні, адаптаційні, соматоформні та інші невротичні розлади, неврастенія, реакції на тяжкий стрес, ПТСР, депресивний епізод) при виражених, стійких психічних розладах з прогредієнтним перебігом.
- Поведінкові синдроми, розлади особистості та емоцій, розлади поведінки та емоцій у підлітковому та зрілому віці, розлади звичок та спонукань, статевої ідентифікації, сексуальні розлади, специфічні розлади мовлення та мови, здібностей до навчання, розлади рухової функції, розлади, пов’язані з психологічним розвитком тощо, які є різко вираженими, зі схильністю до повторних тривалих декомпенсацій або патологічних реакцій.
- Глибока та тяжка розумова відсталість, а також розумова відсталість помірного ступеня.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, з якими хворобами шкіри в Україні не мобілізують. Усього їх є п’ять у цьому списку.