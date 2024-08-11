Шизофренія, деменція і не тільки: з якими розладами психіки зараз не мобілізують

Люди з цими захворюваннями отримають статус "непридатний до військової служби з винятком з військового обліку"

Під час воєнного стану та мобілізації в Україні не можуть закликати людину, яка має деякі види психічних розладів. У повному списку цих хвороб є шизофренія, розумова відсталість, невротичні розлади та інші.

"Телеграф" розповідає, із якими психічними захворюваннями людина не підлягає мобілізації. Він також отримає статус "непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку", надавши необхідні документи на ВЛК.

Перелік хвороб визначено у тексті наказу Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України.

З якими психічними розладами не мобілізують

Тяжкі та помірно виражені стійкі психічні розлади: усі види деменцій, органічний амнестичний синдром, психічні розлади внаслідок ураження головного мозку або внаслідок соматичної хвороби; розлади особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку.

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин (алкоголю, опіоїдів, канабіоїдів, седативних, снодійних, кокаїну, галюциногенів, летючих розчинників, наркотичних засобів та інших) при синдромі залежності, які є різкими та стійкими.

Шизофренія, шизотипові та маячні розлади, афективні розлади з часто повторюваними фазами.

Невротичні розлади (фобійні, тривожні, обсесивно-компульсивні, адаптаційні, соматоформні та інші невротичні розлади, неврастенія, реакції на тяжкий стрес, ПТСР, депресивний епізод) при виражених, стійких психічних розладах з прогредієнтним перебігом.

Поведінкові синдроми, розлади особистості та емоцій, розлади поведінки та емоцій у підлітковому та зрілому віці, розлади звичок та спонукань, статевої ідентифікації, сексуальні розлади, специфічні розлади мовлення та мови, здібностей до навчання, розлади рухової функції, розлади, пов’язані з психологічним розвитком тощо, які є різко вираженими, зі схильністю до повторних тривалих декомпенсацій або патологічних реакцій.

Глибока та тяжка розумова відсталість, а також розумова відсталість помірного ступеня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, з якими хворобами шкіри в Україні не мобілізують. Усього їх є п’ять у цьому списку.