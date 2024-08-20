Чи можуть мобілізувати, якщо болить живіт: виразка, грижа та інші проблеми

Хвороби органів травлення можуть звільнити від призову

В Україні триває загальна мобілізація, під неї підлягають призовники віком від 25 до 60 років. Однак існують категорії чоловіків, які можуть отримати відстрочку від призову за станом здоров'я.

Стаття 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначає категорії громадян, які не підлягають призову. Певні захворювання органів травлення можуть бути підставою для отримання відстрочки.

З військового обліку виключають осіб з наступними діагнозами:

щелепно-лицьові аномалії, крім вроджених; аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій;

хвороби стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки, апендикса, кишечника та очеревини зі значними порушеннями функцій;

виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій;

хвороби печінки зі значними порушеннями функцій.

Також причиною для звільнення від військової служби можуть стати грижі зі значними порушеннями функцій.

Нагадуємо, що не мобілізують чоловіків із захворюваннями серцево-судинної системи, а саме:

серцевою недостатністю II-Б-III стадії при некоронагенних захворюваннях серця;

серцевою недостатністю II-Б-III стадії при ішемічних хворобах серця;

гіпертонічною хворобою III стадії.

Також відстрочку отримують ті, хто переніс інсульт або інфаркт. Крім того, не призивають чоловіків з важкими захворюваннями артерій, вен та лімфатичних вузлів, якщо ці захворювання супроводжуються значними порушеннями кровообігу.

Раніше "Телеграф" писав, з якими травмами не призивають на військову службу. До них входять травми голови та шиї та їх наслідки зі значними порушеннями функцій.