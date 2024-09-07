Рус

"Онук", "внук", "унук"? Як правильно називати їх українською

Автор
Ангеліна Тараненко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
"Онук", "внук", "унук"? Як правильно називати їх українською Новина оновлена 07 вересня 2024, 13:48

Чимало українців плутають російські слова з українськими

Кілька століть впливу російської мови на українську далися взнаки. До дня онуків розповідаємо, як українською правильно говорити: внук, онук чи унук.

Розбиралися у питанні разом із мовознавцями. Адже нині чимало українців плутають російські слова з українськими та перетворюють солов’їну на суржик, проте не у цьому випадку.

Так, українське "внук" походить від праслов’янського слова vъnukъ. Як це властиво українській мові, відбувається чергування префіксів у-в-о задля милозвучності, де у-о зазвичай вживаємо на початку речення та після приголосного, а в — після голосного звука.

Отже, варіанти: внук/внучка, онук/онучка, унук/унучка є абсолютно правильними. Просто онук/онучка, унук/унучка утворилися фонетично, з вищезгаданого праслов'янського слова.

Маємо і зменшено-пестливу форму, які звучить як "внучок", "онучок", "унучок". Водночас на онуку можна сказати "онучечка", "внучечка" чи "унучечка".

Якщо ж онуків кілька, то можна сказати "внучата" чи "онучата".

Приклади вживання:

  • До бабусі на літо приїхали внуки.
  • Унуки мої, ходіть їсти, я вам пиріжків напекла.
  • Онук діда Степана був старанною дитиною.
  • Оце тобі, татку, за твою науку: сядь собі у запічку, колиши унуку.
  • А Таміла, онука Ганни Денисівни Кошової, їде.. із Білоцерківського сільськогосподарського технікуму до бабусі в гості.
  • Німець скаже: "Ви моголи". "Моголи! моголи!" Золотого Тамерлана. Онучата голі. ("І мертвим, і живим, і ненарожденним…" Тарас Шевченко)

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, де в українській мові доречно вживати "точку", а де "крапку". Українська мова багата на нюанси, які часом спантеличують навіть досвідчених мовців.

Теги:
#Українська мова #Правила #Мова