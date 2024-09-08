Там навіть проводили концерти: у мережі згадали, якими були шахти Соледара (фото)

Нині вони зруйновані

У ході вторгнення в Україну росіяни зруйнували безліч населених пунктів, а з ними та їх пам’ятки. Однією з них стали унікальні соляні шахти Соледара.

Ці шахти були важливі не лише з економічного боку, а й із культурного. Нагадати про це вирішив директор маркетингового агентства Andy Media Group Андрій Кубасов у своєму Facebook.

Він нагадав, що ці шахти знаходяться на місці древнього моря, тому стіни, підлога та стеля були створені природою із солі. У 90-х роках в одній із шахт, серед величезного лабіринту коридорів, на глибині 288 метрів було створено спеціалізований Музей сольової промисловості.

"Однією з найбільш вражаючих частин був величезний тунель довжиною майже кілометр, з висотою стелі до 30 метрів і шириною 14. У ньому проходили симфонічні концерти завдяки унікальній акустиці", — нагадав Кубасов.

Таким чином це місто стало не лише виробником цінної сировини, а й обзавелося унікальною культурною та архітектурною пам’яткою, яка зберігала свою неповторну красу доти, доки її не зруйнували росіяни.

Користувачі мережі теж мовчати не стали.

Як відомо, Соледар це невелике місто на Донеччині, де до війни проживало близько 13 тисяч осіб. Регулярний видобуток солі в ньому почався приблизно в XVI столітті.

Після початку вторгнення навколо міста відбувалися одні з найбільш масштабних боїв між ЗСУ та найманцями ПВК "Вагнера", які гнали туди хвилі російських зеків. Зрештою 25 січня 2023 року українські війська ухвалили рішення вийти з Соледара і з того часу він перебуває під російським контролем.