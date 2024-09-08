Там даже проводили концерты: в сети вспомнили, какими были шахты Соледара (фото)

Сейчас они разрушены

В ходе вторжения в Украину россияне разрушили множество населенных пунктов, а с ними и их достопримечательности. Одной из таковых стали уникальные соляные шахты Соледара.

Эти шахты были важны не только с экономической стороны, но и с культурной. Напомнить об этом решил директор маркетингового агентства Andy Media Group Андрей Кубасов в своем Facebook.

Он напомнил, что эти шахты находятся на месте древнего моря, поэтому стены, пол и потолок были созданы природой из соли. В 90-х годах в одной из шахт, среди огромного лабиринта коридоров, на глубине в 288 метров был создан специализированный Музей солевой промышленности.

"Одной из самых впечатляющих частей был огромный тоннель протяженностью почти километр, с высотой потолка до 30 метров и шириной 14. В нем проходили симфонические концерты благодаря уникальной акустике", — напомнил Кубасов.

Таким образом этот город стал не только производителем ценного сырья, но и обзавелся уникальной культурной и архитектурной памяткой, которая сохраняла свою неповторимую красоту до тех пор, пока ее не разрушили россияне.

Пользователи сети тоже молчать не стали.

Как известно, Соледар это небольшой город в Донецкой области, где до войны проживало около 13 тысяч человек. Регулярная добыча соли в нем началась примерно в XVI веке.

После начала вторжения вокруг города происходили одни из наиболее масштабных сражений между ВСУ и наемниками ЧВК "Вагнера", которые гнали туда волны российских зэков. В конечном итоге 25 января 2023 года украинские войска приняли решение выйти из Соледара и с тех пор он находится под российским контролем.