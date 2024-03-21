Соляні копальні українського Соледара відтворили у всесвіті Minecraft (відео)

У віртуальній подорожі на гравців чекатимуть сюрпризи

Найбільші у Європі соляні копальні українського Соледара відтворили у всесвіті популярної комп'ютерної гри Minecraft. Гру назвали Minesalt. Це стало можливим завдяки співпраці UNITED24 та французького розробника Endorah.

Про це повідомляє офіційний вебсайт платформи UNITED24. Зазначається, що проєкт дозволить зібрати кошти на відбудову школи, в якій до повномасштабної війни навчалося 250 дітей.

"16 локацій, 500 кілометрів тунелів, безліч цікавих історій та 140 кристалів, які мають зібрати гравці. З лютого 2023 року Соледар окупований росією. Мета проєкту — нагадати світу про війну в Україні та зібрати кошти на відбудову Великокостромської гімназії, яку зруйнували росіяни", — йдеться в повідомленні.

Персонажами гри стали амбасадори платформи UNITED24: засновник Virgin Group Річард Бренсон, лауреат Нобелівської премії в галузі фізіології або медицини Пол Нерс, актор Міша Коллінз, боксер Олександр Усик, астронавт Скотт Келлі, футболіст Олександр Зінченко, актриси Кетрін Винник та Іванна Сахно. Вони супроводжуватимуть гравців у віртуальних шахтах Соледара впродовж сюжету гри й розповідатимуть цікаві факти з історії місця.

Крім того, один з персонажів гри — реальний працівник солевидобувного підприємства "Артемсіль" з десятирічним стажем Степан.

Амбасадори гри

Розробники зазначають, що хочуть, аби якомога більше людей дізнались про український Соледар. Тому у віртуальній подорожі на гравців чекатимуть сюрпризи. Так наприкінці необхідно буде відповісти на питання, що ґрунтуються на основі побаченого у грі. 24 гравці з найвищим результатом отримають призи від партнерів UNITED24.

Призи за проходження гри

1 ‒ 3 МІСЦЯ — XBox Series та пачки солі "Міць. Українська кам'яна" з підписом Президента України Володимира Зеленського

4 ‒ 5 МІСЦЯ — пачки солі "Міць. Українська кам'яна" з підписом Президента України Володимира Зеленського

6 ‒ 13 МІСЦЯ — пачки солі з підписами амбасадорів UNITED24

14 ‒ 19 МІСЦЯ — Twitch gift card на 100 $

20 ‒ 24 МІСЦЯ — Twitсh gift card на 50 $

Гра доступна з 21 березня, проходити її можна необмежену кількість разів. Переможців оголосять після завершення проєкту. Приєднатися до проєкту або задонатити можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як понад 30 світових зірок та амбасадорів UNITED24 звернулися до українців зі словами підтримки у другу річницю повномасштабного вторгнення країни-терористки Росії в незалежну Україну. Звернення знаменитостей було опубліковано на офіційних сторінках UNITED24 в соцмережах.