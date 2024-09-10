Всього 40 гривень за вхід у старовинний маєток дворян: як виглядає заповідник "Качанівка" неподалік Чернігова (фото)

У цьому місці можна відчути себе дворянином

Наша країна славиться розкішними замками, палацами та іншими стародавніми архітектурними будівлями. Такі місця мають довгу та цікаву історію, тож можна не лише помилуватись красою, а й дізнатися щось нове.

Заповідник "Качанівка" біля Чернігова називають одним із семи див України. Красивий палац у стилі класицизму, багата природа, що складається з рідкісних дерев і величезна територія — і це ще не все, що вабить туристів. "Телеграф" розкаже більше.

Що подивитися у заповіднику "Качанівка"

Садиба "Качанівка" передбачає величезний палацово-парковий комплекс, що простягнувся на 550 гектарів. Серед них 430 гектарів займає сама територія парку, тоді як на іншій частині пролягли ставки та озера. Тому такий культурний заповідник вважається одним із найбільших в Європі.

Примітно, що це один з небагатьох палацово-паркових ансамблів в Україні, який добре зберігся до наших днів. Ще кілька століть тому він належав меценатам Тарновським. Багатії створили там місце, де творили відомі композитори, художники, письменники та інші творчі особистості. Зокрема, Тарас Шевченко, Ілля Рєпін, Микола Гоголь.

На території комплексу можна побачити Георгіївську церкву ХІХ століття, палац із флігелями, будинок електростанції та ще кілька старовинних будівель, які мають свою історію.

Також варто помилуватися мальовничими пейзажами паркової зони. Так, тут налічується понад 40 різноманітних видів дерев та 30 видів кущів, які роблять місце особливо затишним і умиротвореним.

Для тих, хто хоче дізнатися більше про це місце, розроблені спеціальні екскурсії. Під час них ви можете почути цікаву інформацію про "Качанівку", а також дізнатися, хто з видатних особистостей відвідував цей палацово-парковий комплекс.

Варто зазначити, що вхід на територію є доволі бюджетним. Щоб зайти на територію комплексу, потрібно заплатити 40 гривень. Квитки у палац коштують ще 40 гривень.

А от діти до 6 років, школярі та студенти можуть відвідати історичне місце всього за 20 гривень. Квитки можна придбати онлайн.

Як дістатися до заповіднику "Качанівка"

Найкращим варіантом доїхати до культурного заповідника "Качанівка" буде власним транспортом. Однак краще не обирайте для цього маршрут "Ольшана-Іваниця-Качанівка", бо дороги там погані. Натомість краще поїхати через села Сокиринці та Тростянець.

Громадським транспортом до цього мальовничого місця можна добратися з автостанції "Дарниця" у Києві. Звідти курсує маршрут "Київ-Талалаївка", на якому треба вийти у селі Парафіївка. Утім, доведеться ще 5 кілометрів йти пішки.

Якщо ви не зі столиці, то комфортніше буде з будь-якого українського міста дістатися спершу Ніжина. А тоді сісти на автобус "Ніжин-Іваниця", який власне прямує через Качанівку.

Де зупинитися біля заповідника "Качанівка"

Дуже зручно, що на території заповідника "Качанівка" є хостел. Вартість проживання у чотиримісному номері — 80 гривень. Є кімната з красивим балконом і виглядом на палац. Вона обійдеться у 300 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про Лядівський скельний монастир на Вінниччині. На території є давні церкви та цілюще джерело.