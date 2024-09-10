Всего 40 гривен за вход в старинное имение дворян: как выглядит заповедник "Качановка" недалеко от Чернигова (фото)

В этом месте можно почувствовать себя дворянином

Наша страна славится роскошными замками, дворцами и другими древними архитектурными зданиями. Такие места имеют долгую и интересную историю, так что можно не только полюбоваться красотой, но и узнать что-то новое.

Заповедник "Качановка" возле Чернигова называют одним из семи чудес Украины. Красивый дворец в стиле классицизма, богатая природа, состоящая из редких деревьев и огромная территория – и это еще не все, что привлекает туристов. "Телеграф" расскажет больше.

Что посмотреть в заповеднике "Качановка"

Заповедник "Качановка" предусматривает огромный дворцово-парковый комплекс, протянувшийся на 550 гектаров. Среди них 430 гектаров занимает сама территория парка, в то время как на остальной части пролегли пруды и озера. Поэтому такой культурный заповедник считается одним из самых больших в Европе.

Примечательно, что это один из немногих дворцово-парковых ансамблей в Украине, хорошо сохранившийся до наших дней. Еще несколько веков назад он принадлежал меценатам Тарновским. Богачи создали там место, где творили известные композиторы, художники, писатели и другие творческие личности. В частности, Тарас Шевченко, Илья Репин, Николай Гоголь.

На территории комплекса можно увидеть Георгиевскую церковь XIX века, дворец с флигелями, дом электростанции и еще несколько старинных построек, имеющих свою историю.

Также стоит полюбоваться красочными пейзажами парковой зоны. Здесь насчитывается более 40 видов деревьев и 30 видов кустов, которые делают место особенно уютным и умиротворенным.

Для тех, кто хочет услышать больше об этом месте, разработаны специальные экскурсии. Во время них вы можете узнать интересную информацию о "Качановке", а также узнать, кто из выдающихся личностей посещал этот дворцово-парковый комплекс.

Стоит отметить, что вход на территорию достаточно бюджетный. Чтобы войти на территорию комплекса, нужно заплатить 40 гривен. Билеты во дворец стоят еще 40 гривен.

А вот дети до 6 лет, школьники и студенты могут посетить историческое место всего за 20 гривен. Билеты можно купить онлайн.

Как добраться до заповедника "Качановка"

Лучшим вариантом доехать до культурного заповедника "Качановка" будет собственный транспорт. Однако лучше не выбирайте для этого маршрут "Ольшана-Иваница-Качановка", потому что дороги там плохие. А лучше поехать через села Сокиринцы и Тростянец.

Общественным транспортом до этого живописного места можно добраться с автостанции "Дарница" в Киеве. Оттуда курсирует маршрут "Киев-Талалаевка", на котором нужно выйти в селе Парафиевка. Впрочем, придется еще 5 километров идти пешком.

Если вы не из столицы, то комфортнее будет из любого украинского города добраться сначала Нежина. А потом сесть на автобус "Нежин-Иваница", который идет через Качановку.

Где остановиться у заповедника "Качановка"

Очень удобно, что на территории заповедника "Качановка" есть хостел. Стоимость проживания в четырехместном номере – 80 гривен. Есть комната с красивым балконом и видом на дворец. Она обойдется в 300 гривен.

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