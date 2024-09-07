Його називають "маленькою Швейцарією": як виглядає Буцький каньйон за 2,5 години їзди від Черкас (фото)

Насолодіться красою України

Внутрішній туризм продовжує набирати оборотів, адже в Україні є достатньо місць, де можна з насолодою відпочити. Так, є один мальовничий куточок у центрі країни, який однозначно вас вразить.

"Телеграф" розкаже про Буцький каньйон біля Черкас і чим він заслуговує уваги. Також підкажемо, що там подивитися і за яку ціну можна переночувати поблизу.

Що побачити на Буцькому каньйоні

Біля села Буки простягнувся красивий каньйон, який оточений скелястими виступами та густою рослинністю. Він розташований на річці Гірський Тікич у Черкаській області. Подейкують, що цей природний об'єкт виник близько 2 мільярдів років тому, коли розламувався кристалічний щит. З того часу місце манить красою природи.

На території каньйону можна побачити першу українську гідроелектростанцію. На сьогодні від неї залишилися лише руїни. Після розпаду СРСР приміщення розікрали. Тому зараз тут залишається лише робити фото.

Цікаво, що Буцький каньйон ідеально підійде як любителям екстриму, так і спокійного відпочинку. Для перших тут є місця для скелелазіння і для новачків, і для професіоналів. Також можна орендувати байдарки й поплавати на них по каньйоні.

А найсміливіші стрибають зі скелі, яку назвали Лисаковою. А все тому, що вона нагадує вигляд людини. Вважалось, що у такий спосіб природа вшанувала козака Лисака, який боровся з турками й героїчно загинув.

А от ті, кому до вподоби тихий відпочинок можуть просто насолоджуватися красивими пейзажами скель і лісів. Зокрема, можна побачити величезний камінь, вагою 15 тонн, який нависає над водою. Його назвали місцевим Стоунхенджем. Крім цього, можна поспостерігати за водоспадом Вир, довжина якого 15 метрів.

Як дістатися

Буцький каньйон розміщений у Черкаській області. Дорога до нього пролягає через Жашків. Наприклад, з Києва до місця призначення добиратися 185 кілометрів, що у часі триває 2,5−3 години. Кінцева точка — село Буки. Звичайно, що оптимально долати цей шлях власною автівкою.

Утім, можна спробувати дістатися каньйону й громадським транспортом. Зі столиці курсують прямі автобуси "Київ-Маньківка" та "Київ-Тальне", які зупиняються неподалік каньйону в селі Буки.

Також прямим рейсом можна доїхати до цього дива природи, сівши на автобус "Черкаси – Монастирище" або "Черкаси-Умань" через Буки.

Де зупинитися

Перевага відпочинку на Буцькому каньйоні у тому, що це досить бюджетний варіант. Ви можете взяти з собою намети й розкластися біля води безкоштовно. Якщо ж вам хочеться більшого комфорту, то можна орендувати кімнату на 2 осіб від 250-300 гривень у селі Буки.

А от, щоб зупинитися у готелі, потрібно їхати щонайменше до села Маньківці або до Жашкова. Там двомісний номер обійдеться вам мінімум у 1100 гривень.

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