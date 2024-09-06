Дешевий відпочинок із мальовничими краєвидами: обов’язково відвідайте замок Паланок восени

Неймовірно красиве місце

Замок Паланок у Мукачеві — це одне ідеальне для осіннього відпочинку, яке зачаровує своєю історією, архітектурою та унікальними краєвидами, як і тунель кохання у Рівному. Він розташований на вершині вулканічного пагорба, він велично височіє над містом, і з нього відкривається захоплюючий вид на Закарпаття, особливо красивий восени, коли навколишні ліси стають золотисто-червоними.

Замок Паланок пережив безліч воєн, був резиденцією князів та військовою фортецею. Його архітектурний стиль поєднує елементи готики, бароко та ренесансу, що надає йому особливого шарму.

У комплексі три рівні замків: верхній, середній та нижній, кожен з яких виконував свою функцію в різні епохи. Прогулюючись по його старовинних залах та двориках, можна відчути атмосферу минулих століть і доторкнутися до історії

Скільки коштує вхід

Для дорослих у 2024 ціна входу у замок Паланок — приблизно 150 гривень. Діти та студенти мають знижки. Також можна замовити екскурсію з гідом, за яку треба платити додатково.

Де зупинитися

У Мукачеві є готелі, у яких можна заночувати. Також є варіант винайняти квартиру подобово. Ціни варіюються від 500 до 2000 гривень за добу.

Як дістатися

Від Мукачівського автовокзалу можна доїхати автобусами №3 та 14. Також можна взяти таксі. Щоб доїхати з інших міст, потяги до Мукачева ходять з Одеси, Києва, Харкова, Львова, Івано-Франківська, а автобуси з Ужгорода, Львова, Івано-Франківська, Києва тощо. Адреса: вулиця Замкова гора, б/№, Мукачево.

Раніше "Телеграф" розповідав про відпочинок на озері Синевир. Стає холодніше, тому хочеться просто помилуватися красивими пейзажами.