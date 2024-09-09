Цілюще джерело, купальні та келії у скелях: в Україні є власний Афон, який ви точно маєте відвідати (фото)

У цьому місці можна побачити кілька давніх храмів

Україна має такі красиві та величні місця, якими може пишатися. Це не лише дивовижні природні місцини, але й потужні духовні світлиці, в яких почуваєш себе умиротворено. Зокрема, йдеться про Лядівський скельний монастир, що на Вінничині.

"Телеграф" розкаже, чому варто відвідати Лядівський скельний монастир вже восени. Також зрозумієте, як дістатися до цього духовного місця та де переночувати.

Що можна побачити

Лядівський Усікновенський скельний чоловічий монастир вважається однією із найдавніших православних святинь в Україні. Вже понад тисячу років у цьому місці ченці присвячують своє життя Господу.

Вважається, що такий монастир заснував один з основоположників чернецтва у Київській Русі Антоній Печерський. За переказами, чоловік потрапив у це місце, коли повертався зі Святого Афона. Тут він створив першу печеру, а залишив її вже як монастир. Таким чином, до святині стали приїжджати паломники з усієї країни, аби духовно очиститися та набратися сил.

Головним храмом монастиря є церква Усікновення глави Іоанна Предтечі. Біля неї можна побачити брилу вапняку, на якій є написи давніми мовами, а також різні зображення. Під церквою до наших днів залишилися кістниці — приміщення, де зберігаються мощі святих і мучеників.

На території монастиря є ще кілька святинь, які ви повинні побачити: церква Святої Великомучениці Параскеви П'ятниці, храм, присвячений преподобному Антонію та Головний храм чоловічого монастиря.

Віряни також їдуть сюди, щоб торкнутися ікони Усікновення чесної глави Хрестителя Господнього Іоанна XVII століття. Образ є чудотворним, тому паломники моляться за здоров'я рідних і просять заступництва у святих.

Цікаво, що у цьому місці є джерело, вода якого прирівнюється до тієї, що була у колодязі Антонія на території Печерського монастиря. Крім цього, на території Лядівського монастиря є цілющі купелі. Щоб зануритися, треба одягнути сорочку, котра закриє все тіло.

Як дістатися

Скельний монастир розташований у селі Лядова, що за 17 кілометрів від Могилів-Подільського. Якщо їдете власною автівкою, тоді потрібно рухатися дорогою місцевого значення Т2308.

Якщо будете добиратися громадським транспортом, то з будь-якого міста України треба дістатися Могилів-Подільського. Наприклад, зі столиці курсує рейсовий автобус "Київ – Могилів-Подільський".

Вже потім треба пересісти на автобус, який їде в село Лядова. Це може відбуватися не щодня, тому важливо звернути увагу на графік. Крім цього, прямі рейси до Лядової курсують з Вінниці.

З потягами — аналогічно, беріть квиток до Могилева-Подільського з будь-якого міста України, а тоді пересідайте на автобус до Лядової.

Де зупинитися

У селі Лядова, в якому розташований скельний монастир, буде важко знайти житло. Натомість можна поселитися у Могилеві-Подільському, що за 17 кілометрів від нього. Там квартира на добу обійдеться вам щонайменше у 700-800 гривень. А от за денне проживання в готелі доведеться віддати від 900 гривень.

Також можна поселитися у Вінниці. У цьому місті можна орендувати квартиру на день за 600 гривень. Вартість готелів за добу починається від 700-800 гривень.

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