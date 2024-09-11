Матня, Колодка, Цицькун: "Телеграф" дізнався, як звучать дивні прізвища українців і що вони означають

Дізнавайтесь про історію свого роду разом з "Телеграфом"

В Україні багато цікавих та незвичних прізвищ. Вони протягом багатьох століть утворювались від назв професій, характеру людини, або навіть зовнішності, чи місця проживання.

"Телеграф" поцікавився в українців, які незвичні та дивні прізвища вони могли чути протягом життя. Люди лишили величезний список.

Користувачі Фейсбук або мають такі прізвища у своїй родині. А також зустрічали їх у побуті.

Прізвища, які пішли від тварин

Ворона;

Сорока;

Заєць;

Лисиця;

Вовк;

Бобер;

Барсук;

Лебідь;

Півень;

Курка;

Сом.

Родові імена, які утворились від їжі, або назв продуктів та овочів

Грушка;

Слива;

Сало;

Ковбаса;

Голубець;

Галушка;

Цибулька;

Вареник.

Одна з користувачок зазначила, що за кожним прізвищем стоїть своя історія. Ще значно цікавіше, ніж просто посміятися.

"А коли у нас зʼявилися вʼєтнамці, це взагалі, треш. Соромно повторювати, а у них це звичайно", — зазначила вона.

Дивні прізвища українців

Єрц;

Герц;

Убийвовк;

Ібіца;

Матня;

Колодка;

Цицькун;

Поцарина;

Папіздяк;

Копитко;

Крадожон.

Зазначимо, що прізвище "Крадожон" є рідкісним і має цікаву структуру, яка вказує на можливий український або слов'янський етнолінгвістичний корінь. Щоб розмістити значення цього імені, його можна розбити на дві частини: "крад-" та "-жон". У слов'янських мовах, зокрема в українській, корінь "крад" може асоціюватися зі словом "красти", що означає "викрадати" або "красти". Це слово має спільний корінь у багатьох інших слов'янських мовах, таких як російська чи білоруська.

Що означає прізвище Копитко

Можливі значення родового імені:

Зв'язок із професією: прізвище Копитко могло бути дано людині, яка займалася поглядом за тваринами, особливо копитними (конями, волами, коровами). Це могло бути пастух, конюх або коваль, що підковував коней. такі прізвища часто виникали на основі роду занять людину. Фізична або поведінкова характеристика: прізвисько "Копитко" могло відображати фізичний рис людини (наприклад, "швидкий, як кінь") або навіть рису характеру, наприклад, спритність або силу. Змінювальна форма: закінчення "-ко" є характерною для українських прізвищ зменшувальною формою, яка могла додатися до основного кореня для підкреслення меншого розміру або зменшеної форми чогось. У цьому випадку "Копитко" могло позначити щось на кшталт "маленькі ноги".

Раніше "Телеграф" писав, як звучать давно забуті родові імена.