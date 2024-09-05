Цих прізвищ майже не лишилось: як звучать давно забуті родові імена, перевірте своє у списку

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До нашого часу збереглося чимало українських прізвищ. Деяких є дуже багато, інших же майже не залишилось, проте підрахувати точну кількість неможливо, оскільки для цього потрібно зробити новий перепис населення.

"Телеграф" розповість 20 красивих українських прізвищ, яких майже не почуєш у ХХІ столітті.

Рідкісні українські прізвища — як вони звучать

Прізвища Афендик і Базіка мають всього чотирьох власників. Перше записане у Львові та Дніпрі, а друге – у Луганську та у місті Щастя, яке за час повномасштабного вторгнення було знищене та окуповане росіянами.

Прізвище Бандера можна почути частіше. Його, зокрема, має 22 людини. Найбільше мешкає у Львівській області: у місті Стрий – 10 та у місті Дрогобич – 2, а також у Києві – 3. Відомо, що раніше це родове ім'я належало українському провіднику національно-визвольного руху Степанові Андрійовичу Бандері.

Червоноокий – 16 власників.

Сонечко – 4 власники.

Чорнооченко – 15 власників.

Секретний – 22 власники.

Рільник – 7 власників.

Серед рідкісних прізвищ є ті, що звучать як назви українських міст. До прикладу, Київ, Дніпро, Житомир, Львів, Херсон, Одеса. Також є родове ім'я, яке асоціюється з назвою нашої країни – Україна.

Є у списку незвичайних прізвищ й ті, що більш поширені, ніж попередні. Зокрема, йдеться про такі:

Недайборщ – 92 носії,

Ромашка – 91 носій,

Товчигречка – 87 носіїв,

Пиво – 79 носіїв,

Непийпиво – 79 носіїв.

Раніше "Телеграф" писав, звідки походить прізвище Кулеба та скільки людей в Україні його носять.