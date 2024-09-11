Матня, Колодка, Цицькун: "Телеграф" узнал, как звучат странные фамилии украинцев и что они означают

Узнайте об истории своего рода вместе с "Телеграфом"

В Украине много интересных и необычных фамилий. Они на протяжении многих веков образовывались от названий профессий, характера человека или даже внешности, или места жительства.

Телеграф поинтересовался у украинцев, какие необычные и странные фамилии они могли слышать в течение жизни. Люди оставили огромный список.

Пользователи Фейсбука либо имеют такие фамилии в своей семье. А также встречали их в обиходе.

Фамилии, которые ушли от животных

Ворона;

Сорока;

Заєць;

Лисиця;

Вовк;

Бобер;

Барсук;

Лебідь;

Півень;

Курка;

Сом.

Родовые имена, которые образовались от еды, или названий продуктов и овощей

Грушка;

Слива;

Сало;

Ковбаса;

Голубець;

Галушка;

Цибулька;

Вареник.

Одна из пользователей отметила, что за каждой фамилией стоит своя история. Еще гораздо интереснее, чем просто посмеяться.

"А когда у нас появились вьетнамцы, это вообще, трэш. Стыдно повторять, а у них это конечно норма", — отметила она.

Странные фамилии украинцев

Єрц;

Герц;

Убийвовк;

Ібіца;

Матня;

Колодка;

Цицькун;

Поцарина;

Папіздяк;

Копитко;

Крадожон.

Отметим, что фамилия "Крадожон" редкая и имеет интересную структуру, которая указывает на возможный украинский или славянский этнолингвистический корень. Чтобы разместить значение этого имени, его можно разбить на две части: "крад-" и "-жон". В славянских языках, в частности на украинском, корень "крад" может ассоциироваться со словом "воровать", что означает "воровать" или "воровать". Это слово имеет общий корень во многих других славянских языках, таких как русский или белорусский.

Что означает фамилию Копитко

Возможные значения родового имени:

Связь с профессией : фамилия Копитко могла быть дана человеку, который занимался взглядом за животными, особенно копытными (лошадьми, волами, коровами). Это могло быть пастух, конюх или кузнец, подковывающий лошадей. Такие фамилии часто возникали на основе рода занятий человека. Физическая или поведенческая характеристика: прозвище "Копитко" могло отражать физический черт человека (например, "быстрый, как конь") или даже черту характера, например, ловкость или силу. Изменительная форма: с окончания "-ко" характерна для украинских фамилий уменьшительной формой, которая могла добавиться к основному корню для подчеркивания меньшего размера или уменьшенной формы чего-то. В этом случае "Копитко" могло обозначить что-то вроде "маленькие ноги".

Ранее Телеграф писал, как звучат давно забытые родовые имена.