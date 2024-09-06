Такі прізвища мають корінні українці: перевірте, чи є у списку ваше

Прізвища можуть багато розповісти про предків

Деякі українські прізвища мають іноземне походження, а інші вказують на те, що їхній носій є корінним українцем. Йдеться насамперед про ті родові імена, які мають закінчення -енко, але не тільки.

Професор, доктор географічних наук, академік Національної академії наук вищої освіти Петро Масляк пояснив, що закінчення прізвищ -ко ( Бондаренко, Коваленко, Тищенко) походить від стародавнього слова "дитина". Думка, що саме таких прізвищ в Україні найбільше — помилкова.

"Загалом по Україні такі прізвища не перевищують 15%. Однак, якщо брати всі українські прізвища загалом, то прізвища на -енко справді мають найвищу питому вагу", — пояснив він.

Також багато українських прізвищ закінчуються на -ук ( Дмитрук, Кравчук, Марчук ). Близько 30% їхніх власників проживають у Житомирській, Волинській та Рівненській областях.

Також серед українців поширені прізвища із закінченнями -ський, -цький, -зький ( Ніжинський, Уманський, Шпільський, Миргородський). Багато хто вважає такі прізвища "польськими", але це не так, наголосив професор. Вони притаманні багатьом слов’янським народам і сягають корінням у місце походження першого носія.

Крім того, споконвічно українськими прізвищами є також іменники. Наприклад — Дуб, Колода, Осика, Куниця, Стріха. Найбільше людей із такими прізвищами живе на Закарпатті та Полтавщині.

Раніше "Телеграф" розповідав, які колоритні прізвища зустрічаються лише в Україні. Більшість із них вказують на козацьке походження.