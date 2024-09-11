У Києві побили митрополита ПЦУ, який приїхав на "Кримську платформу"

Священника зупинили троє невідомих зі словами "Владико, благословіть!"

У Києві троє невідомих побили військового священника. Постраждалим виявився митрополит Кримський та Сімферопольський Климент, який також є військовослужбовцем ЗСУ.

У поліції подію вже зареєстрували, нині триває перевірка. Інцидент стався 10 вересня близько 23:00 біля Михайлівського монастиря. Як повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко, священник приїхав до Києва, щоб взяти участь у Саміті Кримської платформи.

"Нині до постраждалого виїхала слідчо-оперативна група, яка спілкується із потерпілим, та зʼясовує усі обставини", — повідомили у поліції.

Водночас, як стверджує Цаплієнко, священника зупинили троє невідомих зі словами "Владико, благословіть!" Після цього вони скоїли напад на митрополита та почали його бити.

"Як вважає Климент, напад був спланований. Також про це говорить і те, що для нападу було обране місце, де немає камер спостереження", — пише журналіст.

Митрополит Климент

Цаплієнко припустив, що кривдників владики могли винайняти так само як винаймають підпалювачів машин військових.

Нині поліція вже розбирається в інциденті, додаткову інформацію обіцяли опублікувати згодом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про гучний скандал на Черкащині. Там колишнього військовослужбовця побив місцевий кримінальний авторитет. У середу, 11 вересня, стало відомо, що поліція затримала підозрюваного.