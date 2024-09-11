Побиття ветерана у Смілі: поліція затримала підозрюваного, з’явилося відео з вибаченнями

Найближчим часом затриманому буде обрано запобіжний захід

Поліцейські затримали підозрюваного у побитті ветерана у Смілі на Черкащині. Було порушено кримінальні провадження за чотирма статтями.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України. Зазначається, що затриманим виявився 28-річний чоловік. Він переховувався від правоохоронців у одному з готелів на території Черкаської області.

"Наразі його затримано за участю спецпризначенців поліції. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід — слідство за погодженням з прокуратурою клопоче про обрання тримання під вартою", — йдеться в повідомленні.

За місцем проживання затриманого було проведено обшуки, в ході яких було вилучено, попередньо, наркотичний засіб та зброю.

Також за фактом побиття ветерана у місті Сміла на Черкащині поліція проводить розслідування кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 296 КК (Хуліганство, вчинене групою осіб) та ч. 4 ст. 189 КМУ (Вимога), за якими фігурант 10.09.2024 оголошено про підозру у процесуальному порядку.

Зазначимо, що у мережі вже з’явилося відео з вибаченнями чоловіка, який побив ветерана.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про чоловіка, який побив ветерана, в яких справах він замішаний і чому ця справа схвилювала всю країну.