У Києві двоє любителів "русского мира" побили дружину військового за українську мову (відео)

Дівчина написала заяву у поліцію та СБУ

В Києві двоє любителів "русского мира" напали на дівчину за її відмову розмовляти російською. Чоловіки побили дівчину, ображали її та відібрали телефон, якій їй вдалося повернути лише дивом.

Про це жертва двох агресивних "ждунів" розповіла у instagram. Дівчина — волонтерка та дружина військового, 2 червня поверталася з прощання з парамедикинею "Госпітальєрів" Іриною "Чекою" Цибух на Майдані. Судячи з відео, нападники, ймовірно, були нетверезі, вони виглядають неохайно та неприємно.

"При виході з підземного переходу два чоловіки почали звертатися до мене в фамільярному та вульгарному тоні. На це я рівно сказала, що не розумію російську, обігнавши їх. Чоловік в смугастому почав насміхатися і сказав, що через місяць я все буду "розуміти", бо приїдуть узькі і "ви*буть мене і таких,як я". І ще купа подібного бруду щодо українців, мови і мене особисто. Я увімкнула камеру. Далі те, що на відео", — розповіла дівчина.

Більш агресивним був старший чоловік у смугастій футболці, він вигукував: "я вас таких пи**ил, кто говорил по укрАински здесь". Однак погрозами та образами справа не закінчилася.

Увага! На відео є ненормативна лексика

Волонтерка була змушена припинити запис, бо чоловік в смугастому плюнув їй в обличчя. Він також вирвав з рук дівчини телефон, погрожуючи розбити його. Супутник цього чоловіка почав штовхати та бити волонтерку.

"Скидалось на те, що вони збираються піти з моїм девайсом. Я вимагала віддати телефон. Мені вдалося декілька разів проїхатися по пиці смугастого. Він втратив рівновагу і впав. В цьому двіжі я отримала від когось з них удари по ногам (гематома, ссадна). Зате, вдалося вирвати свій телефон. В моменті, коли я піднімалась, друг смугастого з розмаху влупив мені долонею плюху. По окулярах та носі(трохи болить, хрящ цілий, болить голова, очі цілі, скло не розбилось)", — описує жахливу ситуацію дівчина.

Вона відійшла на безпечну відстань, а чоловік у смугастій футболці робити непристойні жести та погрожувати. Після цього "ждуни" швидко пішли. Дівчина відзначає, що ніхто з перехожих, або тих, хто їхав повз на авто, не прийшов їй на допомогу.

"Я була в довгій сукні, з важким рюкзаком та з маленькою трояндочкою в одній руці та телефоном в іншій, так як чекала дзвінка чоловіка після його повернення з позицій. Люди, які проходили повз і проїжджали машинами ніяк не відреагували. Прошу допомогти мені знайти цих істот", — пише дівчина, додаючи, що подала заяву у поліцію та СБУ.

Українці обурені поведінкою цих людей. У коментарях вони підтримують волонтерку та звертаються до СБУ, щоб ті розібралися із цим кричущим інцидентом.

"Зовсім не дивно, що саме такі особи мріють про руський мир. Хочуть жити серед таких же дегенeрaтів", "Чому ця мерзота взагалі по Києву має змогу ходити? Не розумію чому воно так вільно себе почуває в чужому домі?", "Поки одні захищають, інші, як отака бидлота нападає на жінок!", "Тут треба депортувати на болота або посадити так на рочків 15", — пишуть коментатори.

Як розповідав "Телеграф", у Празі затримали агресивних росіян, що скоїли напад на українських волонтерів у суботу, 1 червня. Іноземці, як їх називають чеські поліціянти, були затримані в аеропорту Вацлава Гавела.