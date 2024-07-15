Військові побились через російську музику

На місце події довелося викликати поліцію

В ніч проти суботи, 13 липня, у Хмельницькому побили військового та його дружину. За словами постраждалих, один з нападників — працівник ТЦК.

Про це повідомило видання "Всім.UA Хмельницький". Постраждала, зокрема, дружина військового Іванна Фіголь. Її чоловік нині захищає країну на фронті. За словами жінки, все почалося з побутового скандалу. Вони з чоловіком хотіли зробити зауваження сусідові, який серед ночі голосно слухав російську музику.

"Це неодноразово відбувається, що сусіди скаржаться на них. Ми зайшли у під’їзд, чоловік постукав їм у двері. Спочатку ніхто не відкрив. Вдруге постукав – двері відчинились і на мого чоловіка наставили пістолет у груди. Я стала між ними й намагалась заспокоїти сусіда. Він не слухав і тикав пістолетом, а тоді дав рукояткою чоловікові по голові, почала йти кров. Пізніше вибігли з квартири ще двоє, повалили нас на землю і почали бити руками й ногами", — розповіла жінка.

За її словами, одного з кривдників, а саме сусіда звуть Юрій, він працює в ТЦК і неодноразово погрожував сусідам. На місце події Іванна викликала поліцію. На момент приїзду правоохоронців, кривдники зачинились у квартирі.

"На цьому конфлікт не закінчився. Від нападників продовжувались погрози й провокації. Навіть у присутності патрульних. А останні, своєю чергою, не намагались вирішити ситуацію. Нас з чоловіком забрала "швидка". Але сусіди чули, як нападник говорив, що "мав його застрелити". Їм порадили їхати слідом за нами й теж писати заяви та знімати побої, яких не було", — розповіла постраждала.

За її словами, проблеми були й з реєстрацією заяви і з її складанням.

"Поліцейські кілька разів намагались змінити слова "вдарив предметом, схожим на пістолет" на "вдарив невідомим предметом", — розповіла Фіголь.

Загалом в жінки діагностували забій внутрішніх органів, ребер і грудної клітки. У її чоловіка Валентина – розбита голова, лікарі наклали йому шви. Наразі він вирушив назад на фронт.

Журналісти видання звернулися за коментарем до Хмельницького районного управління поліції. Там зазначили, що інцидентом щодо побиття чоловіка буде займатись військова прокуратура. Також жінка написала заяву до поліції і до ДБР.

У поліції також підтвердили, що зареєстрували заяву від дружини захисника.

"Відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 125 Кримінального кодексу України як Умисне легке тілесне ушкодження", — розповіла інспекторка з комунікації Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур.

Нині друзі та знайомі родини поширюють інформацію про інцидент у соціальних мережах та просять долучитися до цього всіх небайдужих. Також звернулися і до Міністерства ветеранів, адже постраждалий військовий, зокрема, ветеран АТО/ООС.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві двоє любителів "руского мира" побили дружину військового за українську мову.