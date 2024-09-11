В Киеве избили митрополита ПЦУ, приехавшего на "Крымскую платформу"

Священника остановили трое неизвестных со словами "Владыка, благословите!"

В среду, 11 сентября, в Киеве трое неизвестных избили военного священника. Пострадавшим оказался митрополит Крымский и Симферопольский Климент, также военнослужащий ВСУ.

В полиции событие уже зарегистрировали, сейчас идет проверка. Инцидент произошел 10 сентября около 23:00 возле Михайловского монастыря. Как сообщает журналист Андрей Цаплиенко, священник приехал в Киев, чтобы принять участие в Саммите Крымской платформы.

"В настоящее время к пострадавшему выехала следственно-оперативная группа, которая общается с потерпевшим, и выясняет все обстоятельства", — сообщили в полиции.

В то же время, как утверждает Цаплиенко, священника остановили трое неизвестных со словами "Владыка, благословите!" После этого они совершили нападение на митрополита и стали его избивать.

"Как считает Климент, нападение было спланировано. Также об этом говорит и то, что для нападения было выбрано место, где нет камер наблюдения", — пишет журналист.

Митрополит Климент

Цаплиенко предположил, что обидчиков владыки могли нанять так же, как нанимают поджигателей военных машин.

Сейчас полиция уже разбирается в инциденте, дополнительную информацию обещали опубликовать вскоре.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о громком скандале в Черкасской области. Там бывшего военнослужащего избил местный уголовный авторитет. В среду, 11 сентября, стало известно, что полиция задержала подозреваемого.