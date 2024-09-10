"Ганебний вчинок": на Черкащині гучний скандал через побиття військового, люди вийшли на мітинг, поліція реагує

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство

У Черкаській області між колишнім військовим та водієм автомобіля Hyundai, який створив аварійну ситуацію на дорозі, сталася бійка. Цією справою зайнялася поліція.

Інцидент трапився 3 вересня неподалік села Ротмістрівка. Про це повідомила прессекретар Головного управління нацполіції області Зоя Вовк, пише "Суспільне".

"Як з'ясувалося, напередодні інциденту батьки колишнього військовослужбовця їхали в авто і в них виник конфлікт із жителями Сміли — один із водіїв створив аварійну ситуацію. Про те, що сталося, батьки розповіли синові. Також додали, що бачили автомобіль, який їх «підрізав», у селі Ташлик. Син вирішив розібратися з водієм, втім, на місці його вже не було. Чоловік зняв з автівки номерний знак і написав у соціальній мережі допис із проханням допомогти встановити власника", — розповіла Вовк.

У соціальних мережах власник авто сам натрапив на повідомлення чоловіка та відгукнувся, призначивши йому зустріч. У ході особистої розмови між ними почалася сварка, а потім бійка. Відео сутички незабаром поширилося мережею.

Місцеві ЗМІ стверджують, що нібито майже через тиждень після конфлікту поліція не відкрила кримінальну справу.

Водночас незалежне черкаське медіа "18000" пише, що колишнього військовослужбовця Анатолія Гончаренка нібито побив Вадим Долотенко, який фігурує у низці кримінальних проваджень. Вони, зокрема, пов’язані з завданням тілесних ушкоджень, а також пограбуваннями. Журналісти видання називають Долотенка "місцевим напівкримінальним елементом".

Як пише видання "Про Все", у понеділок, 9 вересня, у Смілі під стінами райвідділу поліції пройшла мирна акція на підтримку захисника та його родини після нещодавнього побиття військового. Люди вимагають, щоби винних у побитті притягли до відповідальності.

Голова Смілянської громадської організації "Територія гідності" Анатолій Терещенко наголосив, що депутат міськради Віктор Овчаренко вже ініціював позачергову сесію.

"Суть конфлікту до кінця не з’ясована, ймовірно, дорожня подія. Та хоч би що там сталося, сам факт побиття воїна-захисника — це перехід червоних ліній. Міська рада, поліція, громадський актив мають озвучити свою позицію. Бити людей — дикість, а бити воїна — за межами здорового глузду", — сказав Терещенко.

Що кажуть у поліції

У пресслужбі ГУНП у Черкаській області зазначають, що поліцейські сектори реагування патрульної поліції оперативно прибули на місце події, провели опитування учасників та викликали швидку допомогу.

Поліцейські супроводжували автомобіль медиків та колишнього військового до лікарні, де його оглянули лікарі. У медичному закладі 37-річний чоловік відмовився від шпиталізації.

"Крім того, спілкуючись із поліцейськими, він зазначив, що претензій ні до кого немає і написав зустрічну заяву, в якій просив не проводити подальші дії та припинити розгляд справи. Пізніше поліцейські знову зустрілися з чоловіком, який після спілкування погодився написати заяву про завдання йому тілесних ушкоджень", — йдеться у повідомленні.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування можлива додаткова кваліфікація події. Водночас щодо дій співробітників поліції керівництвом Головного управління Національної поліції у Черкаській області розпочато службове розслідування.

Реакція Давида Арахамії

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував ситуацію так:

"Цей випадок має бути на особистому контролі міністра внутрішніх справ та генерального прокурора. Направив офіційні звернення на обох і звернувся до профільного комітету проконтролювати ситуацію".

Реакція начальника Черкаської ОВ

Ігор Табурець відреагував на подію у Смілі. Він наголосив, що правоохоронці належним чином мають відреагувати на те, що трапилося.

"Ганебний випадок у нашій Смілі. Не про подяку та повагу до Захисників та Захисниць України. Інцидент повинен мати належну оцінку та реагування від правоохоронців. А винні – притягнуті до відповідальності. Випадок, який має стати уроком для всіх. Особливо для тих, хто досі не зрозумів, що йде війна", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у червні поточного року в Києві невідомі жорстоко побили колишнього військового, коли той вигулював собаку у парку. Незнайомцям, як виявилось, не сподобалася його зачіска.