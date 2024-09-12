Не сленг, а відновлення української ідентичності? У Нацбанку пояснили заміну копійок "шагами"

Український народ повертає собі все вкрадене кремлівськими окупантами, — каже Андрій Бойко-Гагарін

Ідея Національного банку України замінити розмінні монети копійки т.зв. "шагами" має давню історичну традицію і жодним чином не пов’язана з російською лексикою.

Про це в коментарі сайту "Телеграф" розповів старший зберігач фондів Музею грошей НБУ, доктор історичних наук Андрій Бойко-Гагарін.

За його словами, українська назва "шаг" (дрібна монета) утворилася на ocнові нинi втраченого в сучаснiй мові iменника *сяг. Тож у нашому випадку "шаг" походить від дієслова "сягати"/"осягати", а зовсім не від "крокувати".

З точки зору лінгвістики, найменування "шаг" для розмiнної монети — питома українська лексична одиниця. Номiнацiя дрiбної монети "шаг" суто українського походження, немає жодних пiдстав асоцiювати її з росiйським словом "шаг" (крок). Ці два слова наразі є міжмовними паронімами (коли слова звучать подібно, але мають різний зміст), продовжує історик.

Він наголосив, що повернення такої назви для сучасної розмiнної монети України стало б не лише пiдтвердженням вiдродження нацiональних традицiй у номiнацiї грошей, а й показало б, що в українськiй мові створено оригiнальнi найменування, яких не знають iншi лiнгвокультури.

— Сьогодні український народ повертає собі все, що було несправедливо у нього вкрадене та понівечене кремлівськими наративами, сплюндровано окупантами, — каже Андрій Бойко-Гагарін. — Ми повертаємо українську культуру, віру, мову — відновлюємо власну ідентичність у всьому. Саме час відновити справедливість і для грошової системи — повернути національній валюті історично обґрунтовану назву також для розмінної фракції. Для назви розмінної монети гривні ми маємо змогу обрати власну українську питому назву, а не запозичену.

Нагадаємо, фінансовий аналітик, член Ради НБУ (2019-2021 рр.) Віталій Шапран у публікації на сайті "Телеграф" висловив думку, що НБУ займається підміною понять, оскільки "шаг" — це українська сленгова назва розмінної монети польського або іншого походження. А тепер частину сленгу хочуть перетворити на назву монети, якої ніколи не існувало фізично. Він припустив, що запропонований НБУ план заміни копійок "шагами" не тільки несе витрати для держави, а й сильно підвищує корупційні ризики в сфері готівкового обігу.