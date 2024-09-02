"Шаг гривню береже": як відреагували відомі українці на ідею позбутися копійок

Введення шагів замість копійок також не призведе до інфляції

Замість копійок — шаги. Національний банк України ініціював зміну назви розмінних монет з "копійка" на історично правильну "шаг". Зауважили, що роблять це, зокрема, задля відродження національних традицій у грошовому обігу.

Повідомлення про це з’явилося на сайті Національного банку. Переконані, що відродження назви "шаг" поверне українським монетам власну ідентичність.

"Дослідивши історію грошового обігу України, ми дійшли беззаперечного висновку, що така назва для розмінної монети як "копійка" фактично є символом московської окупації. Сьогодні український народ повертає собі все, що було несправедливо в нього вкрадене та понівечене кремлівськими наративами. Ми маємо своє, питомо українське, слово для визначення дрібних монет – це слово "шаг", — наголосив голова Національного банку України Андрій Пишний.

Співвідношення між "копійкою" та "шагом" дорівнюватиме 1 до 1, і Нацбанк розроблятиме відповідний дизайн, а також порядок та строки вилучення "копійок" з обігу. Також повідомили, що регулятор вже розробив пропозиції щодо необхідних законодавчих змін.

Розроблені законопроєкти після узгодження з заінтересованими державними органами Національний банк направить для розгляду та схвалення до Верховної Ради України.

"Національний банк не планує спеціально, через зміну назви, вилучати з грошового обігу монети, номіновані в копійках, та обмінювати їх на шаги. Монети "копійка" та "шаг" перебуватимуть в обігу паралельно. Громадянам не потрібно буде вживати додаткових заходів для обміну копійок на шаги", — йдеться в повідомленні.

Введення шагів замість копійок також не призведе до інфляції, запевнили у Нацбанку, оскільки не передбачається збільшення обсягів готівкових грошей в економіці.

Реакція українців

Чимало відомих українців вже відреагували на новину. Історик Олександр Алфьоров зробив допис у себе на Facebook, де доволі жваво підтримав ідею Нацбанку.

"З незалежністю була спроба відновити назву шаг, але перемогла імперська копійка, яка маркує простір рубля. Водночас, слово "шаг", як назва розмінної монети використовують в прислівʼях і до цього часу! Друзі, нищимо копійку, як суто московську назву розмінної монети", — написав історик.

Член Ради НБУ Василь Горбаль відреагував лаконічно:

"Шаг гривню береже", — написав український політик на своїй сторінці у Facebook.

Український блогер та політичний оглядач Денис Казанський також вельми схвально відреагував на новини від Нацбанку. Написав, що рішення абсолютно правильне і він казав про нього вже давно.

"А тепер звернули увагу. Сьогодні Нацбанк оголосив, що замість копійок будуть шаги. Абсолютно правильно, давно про це кажу", — написав Казанський та нагадав про допис, який робив 30 червня 2023 року.

Так, минулоріч, український блогер дивувався тому, як це Нацкомісія зі стандартів мови досі не звернула увагу на наші копійки.

"Копійка — це калька з російського слова "копейка", яке походить від слова "копье". Колись на монетах Московії зображали вершника зі списом (зараз він на гербі Москви). І звідти пішла назва. Тобто в українському варіанті мала б тоді вже бути "списівка", — писав Казанський.

"Але в часи УНР для дрібних грошей взяли іншу назву — "шаг". 100 шагів = 1 гривня. Монет не було, але робили паперові марки, які малював Нарбут. Чому після проголошення незалежності не повернулися до цієї практики дотепер не розумію. Гривню повернули, а шаги — ні", — дивувався блогер ще минулого року.

Журналіст Роман Чернишов, навпаки, відреагував доволі стримано. Зізнався, що не впевнений, як саме ставитися до такої пропозиції, але зауважив, що "будь-які різкі зміни звичного порядку спочатку викликають таке ж різке несприйняття".

"У НБУ заявивли, що після дослідження історії українського грошообігу, фахівці дійшли висновку, що назва "копійка" — це символ московської окупації, а "шаг" зможе повернути українським монетам власну ідентичність. Я не знаю як до цього ставитись. Звісно, що будь-які різкі зміни звичного порядку спочатку викликають таке ж різке несприйняття. Але я б тут краще дослухався до думки авторитетів, і потім тільки говорив дурня це чи не дурня", — написав Чернишов і позначив у своєму дописі відомих українських істориків.

Один з користувачів мережі на ім'я Павло Гай-Нижник написав, що "шаг" взагалі не українське слово.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у рамках процесу дерусифікації столиці, Київська міська рада планує демонтувати низку пам'ятників та інших об'єктів, пов'язаних з історією Росії та Радянського Союзу.