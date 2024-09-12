Не сленг, а восстановление украинской идентичности? В Нацбанке объяснили замену копеек "шагами"

Украинский народ возвращает себе все украденное кремлевскими оккупантами, — говорит Андрей Бойко-Гагарин.

Идея Национального банка Украины заменить разменные монеты копейки т.н. "шагами" имеет давнюю историческую традицию и никоим образом не связана с российской лексикой.

Об этом в комментарии сайту "Телеграф" рассказал старший хранитель фондов Музея денег НБУ, доктор исторических наук Андрей Бойко-Гагарин.

По его словам, украинское название "шаг" (мелкая монета) образовалось на основе ныне утраченного в современном языке существительного *сяг. Поэтому в нашем случае "шаг" происходит от глагола "сягати"/"осягати", а вовсе не от "шагать".

С точки зрения лингвистики, наименование "шаг" для разменной монеты — исконная украинская лексическая единица. Номинация мелкой монеты "шаг" чисто украинского происхождения, нет никаких оснований ассоциировать ее с русским словом "шаг" (укр. — "крок"). Эти два слова являются межъязыковыми паронимами (когда слова звучат похоже, но имеют разное содержание), продолжает историк.

Он отметил, что возвращение такого названия для современной разменной монеты Украины стало бы не только подтверждением возрождения национальных традиций в номинации денег, но и показало бы, что в украинском языке созданы оригинальные наименования, которых не знают другие культуры.

— Сегодня украинский народ возвращает себе все, что было несправедливо у него украдено и искажено кремлевскими нарративами, осквернено оккупантами, — говорит Андрей Бойко-Гагарин. — Мы возвращаем украинскую культуру, веру, язык — восстанавливаем свою идентичность во всем. Пришло время восстановить справедливость и для денежной системы — вернуть национальной валюте исторически обоснованное название для разменной фракции. Для названия разменной монеты гривны мы можем выбрать собственное украинское исконное название, а не заимствованное.

Напомним, финансовый аналитик, член Совета НБУ (2019-2021 гг.) Виталий Шапран в публикации на сайте "Телеграф" высказал мнение, что НБУ занимается подменой понятий, поскольку "шаг" — это украинское сленговое название разменной монеты польского или иного происхождения. А теперь часть сленга хотят превратить в название монеты, которой никогда не существовало физически. Он предположил, что предложенный НБУ план замены копеек "шагами" не только несет расходы для государства, но и сильно повышает коррупционные риски в сфере наличного обращения.