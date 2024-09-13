Напад на хлопця, бійка з Тищенком і не тільки: у які скандали потрапляв нардеп Куницький

Нардеп не вперше розпускає руки

У четвер, 12 вересня, народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Куницький опинився в центрі чергового скандалу. Його звинуватили у нападі на чоловіка в центрі Києва.

Варто зазначити, що це не перший подібний інцидент. "Телеграф" вирішив нагадати, чим ще встиг відзначитись нардеп.

Побиття хлопця у Києві

5 жовтня 2023 року у Києві нардепи Куницький та Артем Дмитрук посеред вулиці побили хлопця. Вони тоді заявляли, що той нібито причетний до шахрайської діяльності.

На опублікованих кадрах видно, що спочатку народні обранці почали знімати на відео людину, що стоїть осторонь, а потім між ними почалася розмова. Хлопець спробував відійти, але один із нардепів почав його штовхати. Після цього Дмитрук повалив його на землю, а Куніцький почав завдавати ударів.

Після цього інциденту генеральний прокурор Андрій Костін зареєстрував кримінальні провадження стосовно Дмитрука та Куницького. Правова кваліфікація кримінального провадження – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, а також хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю або винятковим цинізмом, вчинені групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 296 КК України).

Бійка з Тищенком

У червні 2021 року Куницький побився зі своїм колегою Миколою Тищенком у їдальні Верховної Ради. Причиною начебто стали замовні статті першого проти Тищенка.

Куницький тоді заявляв, що Тищенко напав на нього. На відео видно, як у Куницького з рук випав телефон. Він стверджує, що його із рук вибив Тищенко.

Затримання на блокпосту

11 березня 2022 року Куницького затримали на блокпосту та передали співробітникам СБУ. За даними ЗМІ, це сталося через те, що він знімав на камеру блокпост, що є заборонено. Де саме це сталося невідомо.

Торгівля з окупантами

За даними розслідування проєкту "Схеми", харківський завод Autoenterprise, який тісно пов’язаний з Куницьким, постачав зарядні станції для тимчасово окупованого Криму. Постачання розпочалося ще як мінімум з 2016 року і, що важливо, у холдингу знали, для кого саме збирають станції.

Скандальне відрядження

Влітку 2023 року Куницький потрапив у скандал через поїздку за кордон. Він отримав погодження Верховної Ради на виїзд протягом п’яти днів у відрядження, але пробув за кордоном майже три тижні. Куницький був відряджений до Ізраїлю, але був помічений в аеропорту американського штату Флорида.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що одіозний "слуга народу" Куницький потрапив у ДТП під Києвом.