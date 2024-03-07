Харківський завод постачав зарядні станції окупантам: з ним пов’язаний нардеп із "Слуги народу"

Бувши депутатом, він зробив власника холдингу своїм помічником, а на території заводу розмістив свою депутатську приймальню

Харківський завод Autoenterprise, який тісно пов’язаний із народним депутатом від "Слуги народу" Олександром Куницьким (раніше блогер ZPSanek), постачав зарядні станції для тимчасово окупованого Криму. Постачання розпочалося ще як мінімум з 2016 року і, що важливо, у холдингу знали для кого саме збирають станції.

Інформація про це була озвучена у розслідуванні проєкту "Схеми". Зазначається, що холдинг займається виробництвом та встановленням зарядних станцій для електрокарів, а також займається імпортом машин з-за кордону, службою таксі та каршерингом.

Офіційним власником холдингу є Дмитро Ніконов з Харкова. Своєю чергою, Олександр Куницький обіймав там керівні посади ще до обрання до Верховної Ради України. Після входження до парламенту він, як зазначається у розслідуванні, лобіював інтереси цього бізнесу, використовуючи свій мандат. Бувши депутатом, він зробив власника холдингу своїм помічником, а на території заводу розмістив свою депутатську приймальню.

У журналістів у розпорядженні опинилися десятки контрактів холдингу. Усі вони були проаналізовані та верифіковані через базу імпортно-експортних операцій ImportGenius та вашингтонському Центру оборонних досліджень.

"Замовником харківського обладнання в Росії здебільшого були приватні клієнти. Але українські зарядки також замовляли державні структури Росії, наприклад, холдинг "Россети", — йдеться у матеріалі.

За словами розслідувачів, Autoenterprise почав постачати свою продукцію як мінімум із 2016 року. Також, що важливо, в холдингу знали, для кого вони збирають станції, оскільки одразу брендували під час виробництва. Поставками до тимчасово окупованого Криму, а також російських міст, серед яких Липецьк, Балашиха, Білгород, Воронеж, Москва, Краснодар та Зеленодольськ займалася компанія "АЕ Фектори", що входила до структури холдингу.

У 2023 році окупаційна влада півострова відкрила мережі електрозаправних станцій з найбільшим хабом у Сімферополі на базі станцій українського виробництва Autoenterprise, під брендом – DriveEnergy. За інформацією з договорів стало відомо, що комплектуючі та зарядні станції, які виготовлялися у Харкові під цим брендом кримської компанії, протягом 2021-2022 років продавало харківське підприємство "АЕ Фектори". Його фахівці також мали навчити персонал у Криму поводитися з технікою та проводити гарантійне обслуговування обладнання.

Також у розслідуванні вказано, що дилерська угода між харківською фірмою "АЕ Фектори" та фірмою DriveEnergy, яка у Сімферополі продає електрот ранспорт, була підписана у травні 2021 року.

Раніше журналісти зазначили, що Олександр Куницький використовує владні повноваження та інструменти на користь приватного бізнесу. При цьому свого ставлення до нього він ніколи не приховував.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який стан назбирав народний депутат Олександр Куницький і в яких країнах він має квартири.