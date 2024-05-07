Рус

Блог на YouTube, лобіювання та закордонні поїздки у війну. Чим запам’ятався "слуга" Куницький за п’ять років у Раді

Автор
Анастасія Галата Анастасія Галата
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Олександр Куницький
Олександр Куницький. Фото Колаж "Телеграфу"

Поки Рада зачинена для преси, стежимо за депутатами крізь відкриті реєстри

"Телеграф" продовжує серію матеріалів #ЯкийТиНардеп про ефективність народних обранців, які просиділи у парламенті майже п’ять років. Дізнаємося, хто скільки законопроєктів подав, чи прогулював засідання та яким є стан їх фінансових справ.

Сьогодні розповідаємо про 40-річного "Слугу народу" із Запоріжжя Олександра Куницького, також відомого як відеоблогер-ативіст під нікнеймом ZPsanek.

Коротке досьє

Обрався до Ради у 2019 році за округом №169 (Харків) від "Слуги народу" як безпартійний. У листопаді 2019-го став членом партії.

Олександр Куницький
Олександр Куницький

Зараз член фракції "Слуга народу", входить до комітету з питань правоохоронної діяльності.

Ефективність

Активність у парламенті з 2019 по 2024 рік
Активність у парламенті з 2019 по 2024 рік

У 2020 році утримався при голосуванні за "антиколомойський законопроєкт" про регулювання банків.

У 2021 році НАЗК склало кілька протоколів через можливе лобіювання бізнесу. Надсилав офіційні депутатські звернення, що становили приватний інтерес, у різні установи в інтересах компанії, зокрема в ДБР, ДТЕК "Київські електромережі", слідчих ДФС, які розслідували ухилення фірми від сплати податків. Окрім того, розсилав звернення у різні установи, просуваючи інтереси пов’язаного із ним бізнесу. З’ясувалося, що мова йшла про харківську групу компаній "Автоентерпрайз" (займаються електромобілями).

У 2023 році був одним з нардепів, які провалили поправку про негайне відкриття декларацій.

Чи збіднів/збагатів

Ходить пішки. Принаймні у декларації за 2023 рік жодних автівок не було вказано. На початку депутатської кар’єри їздив на електрокарі Nissan Leaf 2013 року випуску, який орендував у групи компаній "Автоентерпрайз", колишня дружина орендувала BMW i3 2015 року випуску.

Нова нерухомість. Наприкінці 2022 року купив квартиру з паркомісцем в Одесі.

Став заробляти менше. За 2023 рік заробив 592 тис. грн, має 120 тис. доларів готівкою та 136 тис. грн на банківському рахунку. Хоча у 2019 заробив у кілька разів більше: 3,8 млн грн (161 тисяча доларів).

Водночас у декларації не вказана Олена Куницька, з якою Олександр розлучився 21 липня 2022 року.

Як показав себе у медіа

У березні 2024 року "Схеми" виявили, що завод з орбіти Куницького постачав зарядні станції для електрокарів в окупований Крим. Харківське підприємство Autoenterprise, що належить помічнику нардепа Дмитру Ніконову, уклало контракт із кримським бізнесменом.

Олександр Куницький
Олександр Куницький

Роком раніше Куницький потрапив у скандал через поїздку за кордон. Він отримав погодження Верховної Ради на виїзд протягом п’яти днів у відрядження, але пробув за кордоном майже три тижні. Куницький був відряджений до Ізраїлю, але був помічений в аеропорту американського штату Флорида.

Олександр Куницький
Олександр Куницький

Продовжував вести канал в YouTube, де має нікнейм ZPSanek та 1,57 млн підписників. Його контент — це відео про кол-центри (до речі, це саме він з Артемом Дмитруком побив чоловіка біля кол-центру), роботу МРЕО, перепалки з поліцією тощо.

До обрання потрапив у скандал з "російським" Кримом. Наприкінці липня 2014 року Куницький приїхав до анексованого півострова. Там він не лише не критикував окупаційну владу, а й позитивно висвітлював діяльність місцевих ДПС-ників.

Раніше "Телеграф" писав, що одіозний "слуга народу" Куницький потрапив у ДТП під Києвом.

Теги:
#Верховна Рада #Депутат #ЯкийТиНардеп