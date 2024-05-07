Блог на YouTube, лобіювання та закордонні поїздки у війну. Чим запам’ятався "слуга" Куницький за п’ять років у Раді

Поки Рада зачинена для преси, стежимо за депутатами крізь відкриті реєстри

"Телеграф" продовжує серію матеріалів #ЯкийТиНардеп про ефективність народних обранців, які просиділи у парламенті майже п’ять років. Дізнаємося, хто скільки законопроєктів подав, чи прогулював засідання та яким є стан їх фінансових справ.

Сьогодні розповідаємо про 40-річного "Слугу народу" із Запоріжжя Олександра Куницького, також відомого як відеоблогер-ативіст під нікнеймом ZPsanek.

Коротке досьє

Обрався до Ради у 2019 році за округом №169 (Харків) від "Слуги народу" як безпартійний. У листопаді 2019-го став членом партії.

Олександр Куницький

Зараз член фракції "Слуга народу", входить до комітету з питань правоохоронної діяльності.

Ефективність

Активність у парламенті з 2019 по 2024 рік

У 2020 році утримався при голосуванні за "антиколомойський законопроєкт" про регулювання банків.

У 2021 році НАЗК склало кілька протоколів через можливе лобіювання бізнесу. Надсилав офіційні депутатські звернення, що становили приватний інтерес, у різні установи в інтересах компанії, зокрема в ДБР, ДТЕК "Київські електромережі", слідчих ДФС, які розслідували ухилення фірми від сплати податків. Окрім того, розсилав звернення у різні установи, просуваючи інтереси пов’язаного із ним бізнесу. З’ясувалося, що мова йшла про харківську групу компаній "Автоентерпрайз" (займаються електромобілями).

У 2023 році був одним з нардепів, які провалили поправку про негайне відкриття декларацій.

Чи збіднів/збагатів

Ходить пішки. Принаймні у декларації за 2023 рік жодних автівок не було вказано. На початку депутатської кар’єри їздив на електрокарі Nissan Leaf 2013 року випуску, який орендував у групи компаній "Автоентерпрайз", колишня дружина орендувала BMW i3 2015 року випуску.

Нова нерухомість. Наприкінці 2022 року купив квартиру з паркомісцем в Одесі.

Став заробляти менше. За 2023 рік заробив 592 тис. грн, має 120 тис. доларів готівкою та 136 тис. грн на банківському рахунку. Хоча у 2019 заробив у кілька разів більше: 3,8 млн грн (161 тисяча доларів).

Водночас у декларації не вказана Олена Куницька, з якою Олександр розлучився 21 липня 2022 року.

Як показав себе у медіа

У березні 2024 року "Схеми" виявили, що завод з орбіти Куницького постачав зарядні станції для електрокарів в окупований Крим. Харківське підприємство Autoenterprise, що належить помічнику нардепа Дмитру Ніконову, уклало контракт із кримським бізнесменом.

Олександр Куницький

Роком раніше Куницький потрапив у скандал через поїздку за кордон. Він отримав погодження Верховної Ради на виїзд протягом п’яти днів у відрядження, але пробув за кордоном майже три тижні. Куницький був відряджений до Ізраїлю, але був помічений в аеропорту американського штату Флорида.

Олександр Куницький

Продовжував вести канал в YouTube, де має нікнейм ZPSanek та 1,57 млн підписників. Його контент — це відео про кол-центри (до речі, це саме він з Артемом Дмитруком побив чоловіка біля кол-центру), роботу МРЕО, перепалки з поліцією тощо.

До обрання потрапив у скандал з "російським" Кримом. Наприкінці липня 2014 року Куницький приїхав до анексованого півострова. Там він не лише не критикував окупаційну владу, а й позитивно висвітлював діяльність місцевих ДПС-ників.

Раніше "Телеграф" писав, що одіозний "слуга народу" Куницький потрапив у ДТП під Києвом.