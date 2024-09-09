Веселе життя за кордоном закінчиться? Україна звернулась в Інтерпол через Дмитрука

Україна попросила Інтерпол про "червону картку" для Дмитрука

Через незаконний перетин кордону та виїзд з України народного депутата Артема Дмитрука Офіс Генпрокурора звернувся до низки країни з проханням про затримання та тимчасовий арешт. Вони мають відбуватись відповідно до міжнародних договорів про видачу правопорушників.

Також за погодженням з Офісом Генпрокурора до Генерального секретаріату Інтерполу подано клопотання про публікацію червоного оповіщення щодо цього народного депутата. Про це повідомляють у пресслужбі відомства. Раніше працівники Державного бюро розслідувань оголосили в міжнародний розшук Дмитрука.

Чим займається Інтерпол і що означає червоне повідомлення

Інтерпол — це міжнародна організація кримінальної поліції, яка координує діяльність правоохоронних органів різних країн. Червоне повідомлення Інтерполу — це міжнародний ордер на арешт, який видається на запит країни-учасниці Інтерполу для розшуку та затримання розшукуваної особи в інших країнах з метою її подальшої екстрадиції у країну громадянства.

Раніше "Телеграф" писав, чому таких, як Дмитрук, дуже важко повернути до України. Вони втекли і живуть за кордоном без особливих проблем.