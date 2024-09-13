Нападение на парня, драка с Тищенко и не только: в какие скандалы попадал нардеп Куницкий

Нардеп не в первый раз распускает руки

В четверг, 12 сентября, народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Куницкий оказался в центре очередного скандала. Его обвинили в нападении на мужчину в центре Киева.

Следует отметить, что это не первый подобный инцидент. "Телеграф" решил напомнить, чем еще успел отличиться нардеп.

Избиение парня в Киеве

5 октября 2023 года в Киеве нардепы Куницкий и Артем Дмитрук посреди улицы избили парня. Они тогда заявляли, что он якобы причастен к мошеннической деятельности.

На опубликованных кадрах видно, что сначала народные избранники начали снимать на видео стоящего в стороне человека, а затем между ними начался разговор. Парень попытался уйти, но один из нардепов начал его толкать. После этого Дмитрук повалил его на землю, а Куницкий начал наносить удары.

После этого инцидента генеральный прокурор Андрей Костин зарегистрировал уголовные производства в отношении Дмитрука и Куницкого. Правовая квалификация уголовного производства – умышленное средней тяжести телесное повреждение, а также хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенные группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 296 УК Украины).

Драка с Тищенко

В июне 2021 года Куницкий подрался со своим коллегой Николаем Тищенко в столовой Верховной Рады. Причиной якобы стали заказные статьи первого против Тищенко.

Куницкий тогда заявлял, что Тищенко напал на него. На видео видно, как у Куницкого из рук выпал телефон. Он утверждает, что его из рук выбил Тищенко.

Задержание на блокпосту

11 марта 2022 года Куницкий был задержан на блокпосту и передан сотрудникам СБУ. По данным СМИ, это произошло из-за того, что он якобы снимал на камеру блокпост. Где именно это произошло неизвестно.

Торговля с оккупантами

По данным расследования проекта "Схемы", харьковский завод Autoenterprise, тесно связанный с Куницким, поставлял зарядные станции для временно оккупированного Крыма. Поставки начались еще как минимум с 2016 года и, что важно, в холдинге знали, для кого именно собирают станции.

Скандальная командировка

Летом 2023 года Куницкий попал в скандал из-за поездки за границу. Он получил одобрение Верховной Рады на выезд в течение пяти дней в командировку, но пробыл за границей почти три недели. Куницкий был откомандирован в Израиль, но был замечен в аэропорту американского штата Флорида.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что одиозный "слуга народа" Куницкий попал в ДТП под Киевом.