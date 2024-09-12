У центрі столиці нардеп побив чоловіка: перші подробиці

По цій справі проводиться перевірка

Київські правоохоронці з’ясовують обставини побиття чоловіка, яке сталося у центрі столиці. Потерпілого за попередніми даними вдарив народний депутат України.

Про це повідомили у прес-службі Поліції Києва. Обставини інциденту наразі встановлюються.

До Печерського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про побиття. Потерпілий наголосив, що його вдарив народний депутат України.

Заявника доправили до управління поліції та допитали. Повідомлення про подію було зареєстровано і за цим фактом розпочалася перевірка.

В оцмережах пишуть, що постраждалого вдарили ногою у спину. Це сталося після того, як хлопець, який упізнав медійного нардепа, підійшов до нього і захотів поговорити.

Чоловік був не в настрої та відмовився від спілкування. Коли хлопець почав відходити зі своїм самокатом, той нібито вдарив його ногою у спину.

Наразі, ця інформація офіційно не підтверджена. По цій справі проводиться перевірка.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що екс-нардеп влаштував бійку та поскандалив у елітному ресторані у центрі Києва. Як повідомляє Рух "Чесно", колишній нардеп характеризується як "кнопкодав" та "гречкосій".