Ще одна категорія українців може отримати право на відстрочку від мобілізації: про кого йде мова

Документ ще має розглянути парламент

В Україні пропонують розширити перелік військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Це стосується однієї категорії громадян.

Відповідний законопроєкт №12029 вніс до парламенту народний депутат Георгій Мазурашу. Він пропонує внести зміни до деяких законів України щодо захисту прав осіб з інвалідністю ІІІ групи та їх неповнолітніх дітей.

Нардеп пропонує доповнити закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". У пункт 12 частини першої статті 23 закону пропонується додати положення, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю III групи і дитину (дітей) віком до 18 років.

Наразі чинна редакція цього закону передбачає, що не підлягають призову військовозобов’язані, які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю III групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів, або за наявності у особи з інвалідністю III групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів.

Також Мазурашу пропонує внести зміни до закону "Про військовий обов’язок та військову службу". Зокрема, абзац дванадцятий пункту 3 частини 12 статті 26 закону пропонується доповнити положенням про те, що військовослужбовці звільняються з військової служби під час дії воєнного стану за наявності дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю III групи і дитини (дітей) віком до 18 років.

Порівняльна таблиця до законопроєкту

Раніше "Телеграф" писав, куди звертатися, якщо багатодітному батьку відмовляють у відстрочці від мобілізації. З проблемами може зіткнутися чоловік, у якого діти від різних шлюбів.