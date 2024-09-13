Еще одна категория украинцев может получить право на отсрочку от мобилизации: о ком идет речь

Документ еще предстоит рассмотреть в парламенте

В Украине предлагают расширить перечень военнообязанных, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации. Это касается одной категории граждан.

Соответствующий законопроект №12029 внес в парламент народный депутат Георгий Мазурашу. Он предлагает внести изменения в некоторые законы Украины относительно защиты прав лиц с инвалидностью III группы и их несовершеннолетних детей.

Нардеп предлагает дополнить закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В пункт 12 части первой статьи 23 закона предлагается добавить положения, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью III группы и ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

В настоящее время действующая редакция этого закона предусматривает, что не подлежат призыву военнообязанные, имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из четных органов, или при наличии у лица с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов.

Также Мазурашу предлагает внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе". В частности, абзац двенадцатый пункта 3 части 12 статьи 26 закона предлагается дополнить положением о том, что военнослужащие увольняются с военной службы во время действия военного положения при наличии жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью III группы и ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

Сравнительная таблица к законопроекту

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