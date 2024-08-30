Мобілізація восени: де чоловікам можуть вручати повістки

Повідомлення від ТЦК можуть принести не тільки додому

В Україні триває загальна мобілізація та чоловікам продовжують видавати повістки. Закон не обмежує конкретне місце для вручення повістки.

Це означає, що її можуть вручити практично будь-де. Детальніше про це пише "Новини Про".

Отримати повістку від ТЦК можна:

за місцем проживання військовозобов'язаного;

за місцем навчання або роботи;

на вулицях;

зупинках;

блокпостах;

громадських місцях тощо.

Також у законі не прописано, де громадянам не можуть вручати повістки. Тобто, де б вам її не видали, це буде не протизаконно.

Однак процес оформлення повісток на мобілізацію ретельно регламентований законодавством. Повістка формується або за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів, або шляхом заповнення бланка представником територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Обов’язковою умовою є підпис керівника ТЦК та скріплення документа гербовою печаткою. Крім того, повістці присвоюється унікальний реєстраційний номер, який фіксується в Єдиному реєстрі.

Які дані має містити повістка:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та дата народження особи, якій адресована повістка;

найменування ТЦК або відповідного підрозділу, який видав повістку;

мета виклику до ТЦК;

місце, день і час явки за викликом;

підпис посадової особи, яка видала повістку, та дата підпису;

реєстраційний номер повістки;

роз’яснення про наслідки неявки та обов’язок повідомити про причини неявки.

Зазначимо, якщо людині дають повістку особисто в руки, вона вважається врученою, якщо особа поставила підпис.

Раніше "Телеграф" писав, що вручити повістку на вулиці можуть й тим, хто уточнив свої дані. Кожен чоловік від 18 до 60 років зобов'язаний завжди мати з собою документ, який посвідчує особу, і військово-обліковий документ.