Мобілізація восени: де чоловікам можуть вручати повістки
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Повідомлення від ТЦК можуть принести не тільки додому
В Україні триває загальна мобілізація та чоловікам продовжують видавати повістки. Закон не обмежує конкретне місце для вручення повістки.
Це означає, що її можуть вручити практично будь-де. Детальніше про це пише "Новини Про".
Отримати повістку від ТЦК можна:
- за місцем проживання військовозобов'язаного;
- за місцем навчання або роботи;
- на вулицях;
- зупинках;
- блокпостах;
- громадських місцях тощо.
Також у законі не прописано, де громадянам не можуть вручати повістки. Тобто, де б вам її не видали, це буде не протизаконно.
Однак процес оформлення повісток на мобілізацію ретельно регламентований законодавством. Повістка формується або за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів, або шляхом заповнення бланка представником територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Обов’язковою умовою є підпис керівника ТЦК та скріплення документа гербовою печаткою. Крім того, повістці присвоюється унікальний реєстраційний номер, який фіксується в Єдиному реєстрі.
Які дані має містити повістка:
- прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та дата народження особи, якій адресована повістка;
- найменування ТЦК або відповідного підрозділу, який видав повістку;
- мета виклику до ТЦК;
- місце, день і час явки за викликом;
- підпис посадової особи, яка видала повістку, та дата підпису;
- реєстраційний номер повістки;
- роз’яснення про наслідки неявки та обов’язок повідомити про причини неявки.
Зазначимо, якщо людині дають повістку особисто в руки, вона вважається врученою, якщо особа поставила підпис.
Раніше "Телеграф" писав, що вручити повістку на вулиці можуть й тим, хто уточнив свої дані. Кожен чоловік від 18 до 60 років зобов'язаний завжди мати з собою документ, який посвідчує особу, і військово-обліковий документ.