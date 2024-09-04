Мобілізація по-новому: чи введуть електронні повістки

Для цього потрібні зміни до кількох законів

16 серпня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №951, якою були внесені важливі зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Втім, питання введення електронних повісток поки залишається відкритим і не на порядку денному.

Як повідомляє "Факти ICTV", під час онлайн-брифінгу народний депутат України Федір Веніславський наголосив, що найближчим часом введення електронних повісток не планується. За його словами, для впровадження такого нововведення необхідно внести зміни до кількох законів.

Влада чітко визначила свою позицію — електронні повістки наразі не розглядаються як варіант для реалізації в Україні.

Проте повістки можуть надсилати поштою. Важливо, що вона повинна бути направлена рекомендованим поштовим відправленням. Коли таке повідомлення від ТЦК та СП може вважатися врученим:

в день отримання поштового відправлення особою, що підтверджується документами від поштового оператора;

в день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення;

в день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання.

Юристи радять не ігнорувати таку повістку, а прийти до ТЦК. Це стосується усіх, зокрема тих, хто оновив дані через застосунок "Резерв+".

Інші важливі моменти, пов’язані з відправленням повісток поштою:

їх відправлятимуть за адресою проживання, яку вказали під час оновлення даних;

якщо дані не оновлені, то повістку відправлять за адресою прописки;

у ТЦК варто прийти протягом 14 днів з дати, вказаної у сповіщенні;

покарання може отримати військовозобов’язаний, який не знав про вручення повістки через те, що не перебував за вказаною адресою.

Юристи звертають увагу, що громадянин може бути покараний за неявку, навіть якщо фактично не отримав повістку. Тому потрібно подбати про можливість отримання кореспонденції від ТЦК.

Раніше "Телеграф" писав, де чоловікам можуть вручати повістки. Повідомлення від ТЦК можуть принести не тільки додому.