"Это же наше": реакция бывших украинских военнопленных на бои в Курской области попала на видео

Зачастую в плену россияне не дают информации о реальной картине происходящего

Бывшие украинские военнопленные, которые были освобождены 14 сентября, узнали, что Украина начала свою операцию в Курской области. Их реакция попала на видео.

Соответствующим видео поделились журналисты Влада и Константин Либеровы в сториз в своем Instagram. На кадрах видно, что украинцы очень внимательно слушали, как дела на фронте обстоят на самом деле.

Новость о том, что Украина смогла взять под свой контроль часть Курской области заметно обрадовала мужчин.

"Это же наше. Когда Хрущев отдавал Крым Украине, он отгрыз куски Украины", — сказал один из них.

Как сообщалось ранее, 13 сентября Украина вернула из плена 49 своих защитников. А 14 сентября стало известно об еще одном обмене по формуле 103 на 103.

Домой вернулись военнослужащие, которые находились в плену с первых дней российского вторжения. Среди них бойцы "Азова", "Кракена", Нацполиции и терробороны, ГСЧС, подразделений ВСУ. В их числе 69 защитников Мариуполя, из которых 31 участвовал непосредственно в обороне Азовстали.

Всего с начала полномасштабного вторжения удалось провести 57 обменов военнопленными и вернуть 3672 украинца.