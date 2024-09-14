Є й азовці та морпіхи: Україна повернула додому ще 103 захисників (фото, відео)

Переважна більшість звільнених – люди, які утримувалися з перших днів війни

Україна повернула додому ще 103 захисників. Обмін відбувся у суботу, 14 вересня. Додому повернулися 81 рядовий та сержанти, а також 21 офіцер.

Про повернення захисників, повідомив, зокрема, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Цього разу серед повернених лише чоловіки.

"Серед звільнених — оборонці 36 бригади морської піхоти, Нацгвардії, зокрема 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", прикордонники, представники спецпідрозділу "Кракен". Також є представники Нацполіції та тероборони, ДСНС, підрозділів ЗСУ", написав омбудсмен.

Примітно, що переважна більшість звільнених – люди, які утримувалися з перших днів війни. Вони провели у полоні понад два роки.

"Працівники нашого Офісу перебувають на місці обміну з метою контролю дотримання прав людини відповідно до міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій. Наші співробітники фіксують у якому стані звільнені повертаються в Україну та інформують їх про їхні права", — написав Лубінець.

За словами омбудсмена, повернені з полону українці потребують серйозної реабілітації. За час перебування у полоні стан їхнього здоров’я значно погіршився.

Водночас, як повідомив волонтер та активіст Сергій Стерненко, серед повернених, на жаль, немає жодного з Десантно-штурмових військ (ДШВ).

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими надали більш точну інформацію щодо повернених українців. Так, серед звільнених цього разу 38 нацгвардійців. Воїнів ЗСУ вдалося повернути 28: серед них двоє зі спецпідрозділу "Кракен", двоє – з Міжнародного легіону, троє з Сил спеціальних операцій, один – з Сил територіальної оборони.

"Додому їдуть восьмеро прикордонників, четверо поліцейських, двадцять один військовий моряк, троє представників Державної спеціальної служби транспорту, один – Державної служби України з надзвичайних ситуацій", — написали у відомстві.

Звільнені військовослужбовці брали участь у захисті від російських окупантів міста Маріуполь – 69 осіб (у тому числі оборонці "Азовсталі" – 31 особа), Донеччини, Луганщини, запорізького, херсонського, харківського та київського напрямків. Серед них також є двоє охоронців ЧАЕС.

"Більшість зазнала важких травм чи поранень, мають серйозні захворювання, потребують негайної медичної допомоги. Україна тривалий час проводила роботу, аби організувати повернення цих наших співгромадян", — зазначили у штабі.

Обмін вдалося провести за участі Об'єднаних Арабських Еміратів.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення вдалося провести 57 обмінів військовополоненими і повернути 3672 українців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав і показував у яких умовах утримуються російські військовополонені. У них триразове харчування, їх виводять на прогулянку, дають можливість дивитися телевізор та читати книги.