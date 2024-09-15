Це не завжди може бути потужно: як правильно вживати улюблене слово Зеленського

Не варто зловживати використанням цього слова

Серед українських користувачів соцмереж завірусився новий мем. У TikTok завилося багато відео з голосом президента Володимира Зеленського, де він повторює слово "потужно".

"Телеграф" вирішив розібратись, у яких випадках правильно вживати слово, яке глава держави так часто використовує у своїх промовах. Також ми розкажемо, якими прислівниками можна замінити слово "потужно".

Для початку варто зазначити, що "потужно" є прислівником до прикметника "потужний". Його варто вживати для описання певного явища, наприклад, "потужно вибухнув снаряд".

Проте часто це слово вживають, щоб підкреслити значення якоїсь події, наприклад, "потужно пролунала промова". Також фразу "це було потужно" можна зустріти, коли мова йде про якийсь захід.

Однак, не варто зловживати використанням цього слова. У деяких випадках його можна замінити наступними прислівниками:

сильно;

могутньо;

міцно;

бурхливо;

грандіозно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли правильно вживати слова "вдача" та "удача". На перший погляд, вони здаються майже ідентичними, але насправді мають зовсім різні значення. Мало хто знає, але "вдача" і "удача" — це зовсім різні поняття в українській мові.