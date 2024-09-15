Это не всегда может быть "потужно": как правильно употреблять любимое слово Зеленского

Не следует злоупотреблять использованием этого слова

Среди украинских пользователей соцсетей завирусился новый мем. В TikTok появилось много видео с голосом президента Владимира Зеленского, где он повторяет слово "потужно".

"Телеграф" решил разобраться, в каких случаях правильно употреблять слово, которое глава государства так часто использует в своих речах. Также мы расскажем, какими наречиями можно заменить слово "мощно".

Для начала стоит отметить, что "мощно" является наречием к прилагательному "мощный". Его следует употреблять для описания определенного явления, например, "мощно взорвался снаряд".

Однако часто это слово употребляют, чтобы подчеркнуть важность какого-то события, например, "мощно прозвучала речь". Также фразу "это было мощно" можно встретить, когда речь идет о каком-то мероприятии.

Однако не следует злоупотреблять использованием этого слова. В некоторых случаях его можно заменить следующими наречиями:

сильно;

могутньо;

міцно;

бурхливо;

грандіозно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда правильно употреблять слова "вдача" и "удача". На первый взгляд они кажутся почти идентичными, но на самом деле имеют совершенно разные значения. Мало кто знает, но "вдача" и "удача" — это совершенно разные понятия в украинском языке.