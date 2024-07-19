Дитячий хірург у крові на руїнах "Охматдиту" - постанова? 4 аргументи, які розбивають цей фейк РФ

Кремлівські фейки продовжують "труїти" мережу

Росія поширює черговий фейк про наслідки удару по дитячій лікарні "Охматдит", де на відео нібито поліцейський вимазує кров'ю одяг лікаря. Водночас сторонніх звуків, зокрема криків людей, сирен під час перегляду не чутно.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Зазначається, що на російському відео знято постанову з актором у перуці.

Адже зовнішність псевдолікаря та справжнього хірурга значно відрізняється, також є ще ряд нюансів.

"На відеофейку видно, що кров розтікається по штанах, але таких слідів немає на людині на фото/відео з "Охматдиту". А сам одяг у російського актора сильно пом'ятий на вигляд", — пише Центр.

Окрім цього на відео видно, що на голові у кремлівського артиста – перука. Також на фоні цієї "сценки" майже повна тиша, немає характерних для удару по лікарні звуків: крику людей, сирен, метушні тощо.

Водночас пропагандисти писали, що нібито таку "постанову з лікарем в крові" в Києві розіграли під керівництвом Заходу, а для правдивості використовували донорську кров.

Зауважимо, що кремлівські актори намагалися зобразити дитячого лікаря-хірурга Олега Голубченко, який на момент удару проводив операцію в "Охматдиті". Саме його фото, зроблені кореспондентом "Телеграфу" Яном Доброносовим, облетіли весь світ.

В ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" він розповів усі подробиці удару РФ по лікарні: "Не було часу на роздуми": хірург "Охматдиту" про операцію під час обстрілу і про те, що його вразило".

Нагадаємо, що на руїнах "Охматдиту" музикою вшанували пам’ять загиблих. Внаслідок російської атаки 8 липня загинуло двоє людей і понад 50 постраждали, у тому числі й діти.